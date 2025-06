Automation Anywhere, Inc.

Hören Sie auf, I für persönliche Produktivität zu verschwenden: 60 % der Führungskräfte setzen auf Agentic Automation, um echten Unternehmenswert zu schaffen

Neue Studie bestätigt kostspielige Copilot-Beschränkungen und treibt die Nachfrage nach kontrollierten, prozesszentrierten KI-Lösungen an, welche die Autonomie beschleunigen

Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), hat heute einen neuen Forschungs bericht veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit Forrester Consulting entwickelt wurde sowie die wichtigsten Hindernisse und Durchbrüche bei der Annahme von KI-Agenten in Unternehmen aufzeigt. Die Ergebnisse verdeutlichen die zunehmende Dynamik von KI-Agenten in allen Branchen sowie die Herausforderungen, die Unternehmen beim Einsetzen bewältigen müssen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Studie, die auf einer Umfrage unter globalen Entscheidungsträgern basiert, welche unternehmensweite KI-Strategien beaufsichtigen, ergab, dass 60 % der Befragten glauben, dass Automatisierungsplattformen – insbesondere die von Robotic Process Automation (RPA) und KI-Marktführern wie Automation Anywhere – die wertvollste Grundlage für die Verwaltung von KI-gesteuerten Prozessen sind. Diese Präferenz übertrifft KI-Anbieter für allgemeine Zwecke wie OpenAI (ChatGPT) und Anthropic (Claude) sowie breitere Unternehmensplattformen wie Microsoft Power Automate und Salesforce Einstein, was den Bedarf an nativen Automatisierungslösungen, die speziell für die Orchestrierung und Skalierung von Prozessen entwickelt wurden, verdeutlicht. Darüber hinaus stimmten 71 % der Befragten zu, dass Automatisierungslösungen die menschlichen Fähigkeiten ergänzen und nicht ersetzen sollten – was unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die strategische Entscheidungsfindung in den Händen von Menschen bleibt.

„Diese Studie zeigt einen kritischen Wendepunkt für Unternehmen auf", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer von Automation Anywhere. „Führungskräfte legen eindeutig den Schwerpunkt auf KI-unterstützte Arbeitsabläufe und erkennen den unbestreitbaren Wert von Agentic AI. Die Tatsache, dass eine signifikante Mehrheit speziell nach diesen Lösungen von modernen, Cloud-nativen RPA- und KI-Automatisierungsanbietern sucht, unterstreicht, dass tiefgreifendes Fachwissen in der Prozessautomatisierung entscheidend ist, um die Akzeptanz zu steigern sowie sinnvolle Auswirkungen zu entfalten, die Reise zum autonomen Unternehmen zu beschleunigen und den Weg zu künstlicher allgemeiner Intelligenz für die Arbeit zu ebnen."

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:

Hohes Interesse trifft auf praktische Hürden

Das APA-System von Automation Anywhere ist tief in der KI-gestützten Automatisierung sowie in RPA verwurzelt und wurde speziell entwickelt, um die wichtigsten Hürden zu überwinden, welche die Einführung von KI-Agenten behindern. Während 74 % der Befragten das Potenzial von KI-Agenten zur Gewinnung von Erkenntnissen aus riesigen Datensätzen erkennen, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes (66 %), der fehlenden Kompetenzen (63 %) und der Komplexität der Integration (61 %). APA ist so konzipiert, dass die autonome Ausführung mit einer unternehmensgerechten Steuerung und menschlicher Kontrolle in Einklang gebracht wird, sodass eine sichere und effektive Skalierung möglich ist.

Transformationsmöglichkeiten in allen Unternehmensfunktionen

Unternehmen testen bereits KI-Agenten oder setzen diese ein, für den internen Mitarbeitersupport (53 %) und den Kundenservice (48 %). Viele planen, diese Funktionen in den nächsten zwei Jahren auf weitere Geschäftsfunktionen, auf die Unternehmensautomatisierung und die organisatorische Steuerung auszuweiten. Der potenzielle Wert von KI-Agenten für Bereiche wie Kundenservice, Vertriebsautomatisierung und Compliance wurde im Durchschnitt mit mehr als acht von zehn Punkten bewertet. Mit der Einführung unserer neuen Agentic Solutions hilft Automation Anywhere Unternehmen dabei, diesen Wandel zu beschleunigen, indem es vorgefertigte, unternehmenstaugliche KI-Agenten anbietet, die über Pilotprojekte hinausgehen und echte geschäftliche Auswirkungen in den Bereichen Kundenservice, Finanzen, Compliance und mehr haben.

Unternehmen verlangen nach KI-Automatisierungsplattformen der Enterprise-Klasse

Bei der Bewertung von Plattformen für den Aufbau und die Bereitstellung von KI-Agenten hielten 60 % der Befragten intelligente Automatisierungsplattformen von RPA- und KI-Automatisierungsanbietern für sehr wertvoll für langlaufende Prozesse. Unternehmen bevorzugen Lösungen, die eine unternehmensweite Integration, eine durchgängige Prozessorchestrierung und eine ausgereifte Datensicherheit bieten. Automation Anywhere ist einzigartig positioniert, um diese Unternehmensanforderungen mit seinem APA-System zu erfüllen. Es bietet intelligente, sichere und skalierbare KI-Agenten, die sich nahtlos in verschiedene Systeme integrieren, komplexe, langlaufende Prozesse durchgängig orchestrieren sowie die höchsten Standards für Datensicherheit und Governance einhalten.

Frühzeitige Annahme und transformatorischer Wert

Fast 75 % der Führungskräfte planen, innerhalb des nächsten Jahres KI-Agenten für den Kundensupport einzusetzen, wobei 71 % Studienanwendungen ins Auge fassen. In allen potenziellen Anwendungsfällen erwarten die Befragten einen transformativen Wert, was das starke Vertrauen in die Wirkung von KI-Agenten unterstreicht.

Der Weg in die Zukunft

Auch wenn es noch Herausforderungen gibt, sind die Führungskräfte in den Unternehmen klarsichtig und zuversichtlich, was das Transformationspotenzial von KI-Agenten angeht. Indem sie proaktiv Hürden in Bezug auf Sicherheit, Kosten sowie Talente angehen, können Unternehmen über das Experimentieren hinausgehen und mit der Skalierung von Agentic AI beginnen, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Diejenigen, die heute entschlossen handeln, werden am besten positioniert sein, um im KI-gesteuerten Unternehmen von morgen die Führung zu übernehmen. Automation Anywhere hilft Unternehmen dabei, diese Reise zu beschleunigen. Es bietet ein sicheres, kosteneffizientes und einfach zu adoptierendes APA-System mit neuen vorgefertigten Agentic Solutions sowie dem Agentic Solutions Workspace, welche die Komplexität reduzieren, die Einstiegshürden senken und Geschäftsanwender in die Lage versetzen, KI-Agenten sicher zu skalieren.

