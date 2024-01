TA-XAN AG

Revolution in der Diabetes-Therapie: Hopfenextrakt setzt neue Maßstäbe

Frankfurt am Main (ots)

Ein bahnbrechender Wirkstoff aus Hopfen bietet eine wirksame Möglichkeit zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Xanthohumol wird aus der Hopfenpflanze gewonnen und ebnet den Weg für eine wirksame Vorbeugung und Behandlung von Diabetes.

Heilkraft aus der Hopfenpflanze: Die positive Wirkung von Xanthohumol auf den Blutzuckerspiegel wurde in internationalen Studien mehrfach bestätigt. Der Wirkstoff ist für Millionen von Diabetikern und Prädiabetikern weltweit eine natürliche Alternative.

XAN Extract ist einer der wirksamsten natürlichen Wirkstoffe gegen Diabetes und Übergewicht. Genauer gesagt: Der Hopfenextrakt beeinflusst spezifische Enzyme, die die Zucker- und Fettverarbeitung sowie die Energieversorgung der Zellen regulieren und den Blutzuckerspiegel deutlich senken.

Neben der Fähigkeit zur Regulierung des Blutzuckerspiegels bietet XAN Extract eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen: Die antioxidativen und DNA-schützenden Eigenschaften tragen nicht nur zur Verlangsamung des Alterungsprozesses bei, sondern schützen auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Störungen und bestimmten Krebsarten. Es stimuliert die körpereigenen Abwehrmechanismen, was die Leberentgiftung fördert und den Heilungsprozess bei Lebererkrankungen verbessert. Außerdem stärkt es das Immunsystem im Kampf gegen Infektionen und Entzündungen.

Das Unternehmen TA-XAN hat den Wirkstoff in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt und marktreif gemacht. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten umfassen unter anderem Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel.

Forschungsergebnisse von renommierten Institutionen belegen die Wirkung, darunter die Medizinische Universität Wien, die University of Porto und die Oregon State University - nicht nur in der Diabetes-Therapie, sondern auch in der Prävention von COVID-19. Forschungen der Universität Hohenheim aus dem Jahr 2023 haben gezeigt, dass der natürliche Wirkstoff einer COVID-19-Infektion vorbeugt und zwei Enzyme hemmt, die für das Virus relevant sind.

Diese umfassenden gesundheitlichen Vorteile positionieren XAN Extract als unverzichtbaren Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Die Anwendung stellt einen Wendepunkt in der naturbasierten Medizin dar und bietet nachweislich eine Alternative zu herkömmlichen Behandlungsmethoden.

Über TA-XAN

Das Unternehmen TA-XAN wurde 2004 von Tonio Arcaini gegründet und hat XAN Extract - den wirksamsten gesundheitsfördernden Wirkstoff der Natur - entwickelt und marktreif gemacht. XAN Extract ist in über 50 Ländern patentrechtlich geschützt und in den wichtigsten Ländern als Gesundheitswirkstoff zugelassen. Das Unternehmen bringt in Einklang mit der Vision des Gründers natürliche Alternativen zu chemischen Produkten mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung auf den Markt und leitet damit eine neue Ära der Gesundheitsvorsorge ein.

Weitere Informationen gibt es unter www.xan.com.