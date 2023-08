ZEASN Europe B.V.

ZEASN übernimmt Foxxum und rlaxx TV, um führender Anbieter für unabhängige CTV OS und AVOD/FAST Produkte zu werden

Singapur (ots/PRNewswire)

ZEASN Technology Private Ltd, der führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Smart Homes, gibt heute die Übernahme der Foxxum GmbH, einem führenden Anbieter von innovativen CTV-Lösungen, und der rlaxx TV GmbH, dem internationalen AVOD/FAST-Streaming-Dienst, bekannt. Dieser strategische Schritt vereint die Stärken der drei Unternehmen und positioniert ZEASN als führenden unabhängigen Anbieter für CTV-Betriebssysteme (OS) und AVOD/FAST-Produkte.

Mit weltweit rund 85 Millionen installierten Smart TVs und einem AVOD/FAST-Service, der auf 1,2 Milliarden Geräten in 27 Ländern zugänglich ist, bieten die fusionierten Unternehmen eine starke Plattform zur Verbreitung von Inhalten und Monetarisierung von Nutzungszeit.

Die Betriebssysteme Whale OS 3 und Foxxum OS 4 werden zum neuen Whale OS 4 vereint, mit dem Ziel, die gemeinsame installierte Basis innerhalb von 3 bis 5 Jahren auf über 200 Millionen zu erhöhen. Darüber hinaus wird das App-Portfolio von Whale OS 4 durch die Übernahme von Foxxum signifikant erweitert. Whale OS 4 kombiniert KI-gestützte Algorithmen, Datentrackingtools und persönliche Empfehlungen, um Inhalte intelligent zu kuratieren und sie genau auf individuelle Vorlieben zuzuschneiden. Dies ermöglicht es den Zuschauer*innen, neue und spannende Streaming-Optionen zu entdecken, während Werbetreibende ihre gewünschte Zielgruppe effektiv erreichen können.

Der globale Streaming-Dienst rlaxx TV wird mit ZEASN`s Streaming-Dienst Whale Live zusammengeführt. Der fusionierte Dienst wird unter dem Namen rlaxx TV den Zuschauer*innen weltweit eine große Auswahl an attraktiven Inhalten bieten.

Ein zentraler Aspekt des erfolgreichen Geschäftsmodells von Foxxum ist das einzigartige Umsatzbeteiligungssystem, bei dem 80% der Einnahmen aus der Monetarisierung der CTV-Betriebssysteme mit den Partnern geteilt werden. Dieser Ansatz wird von ZEASN übernommen und unter dem derzeitigen Namen Mission 1 Joint Venture Alliance fortgesetzt.

Alle Führungskräfte von Foxxum und rlaxx TV bleiben im Unternehmen und nehmen wichtige Führungspositionen innerhalb der neu gegründeten Gruppe ein. Ihr Fachwissen und ihre Branchenkenntnisse sind von immenser Bedeutung, um das zukünftige Wachstum und den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben. Die derzeitigen Anteilseigner von Foxxum und rlaxx TV haben Gesellschafterpositionen in der Gruppe übernommen und unterstreichen damit ihr Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das immense Potenzial der zusammengeführten Unternehmen.

"Wir freuen uns, die talentierten Teams von Foxxum und rlaxx TV in der globalen ZEASN-Familie willkommen zu heißen, die nun in Europa, China, Indien und Nordamerika tätig ist, um unsere Kunden weltweit zu versorgen", sagt Jason He, CEO von ZEASN. "Ihr Fachwissen und ihre Marktposition, kombiniert mit unseren bestehenden Fähigkeiten, werden uns zu neuen Höhen in der CTV-Branche führen. Gemeinsam werden wir die CTV-Landschaft neu definieren, eine überzeugende Alternative anbieten und den Zuschauer*innen ein erstklassiges Erlebnis liefern. Für unser Unternehmen ist dies ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung auf einen künftigen Börsengang."

„Durch den Zusammenschluss dieser drei starken Akteure wird unsere Strategie gestärkt, den führenden unabhängigen Anbieter auf dem Markt zu etablieren, den unsere Kunden seit langer Zeit fordern" sagt Ronny Lutzi, CEO von Foxxum und rlaxx TV. "Wir werden vom ersten Tag an andere unabhängige Mitstreiter nicht nur durch die bloße Anzahl der Installationen, sondern auch durch unsere Branchenexpertise übertreffen. Mit der Unterstützung aus der globalen TV-Lieferkette ist es unser Ziel, uns auf Augenhöhe mit Branchenriesen wie Google TV und Roku zu positionieren. Ich freue mich sehr, unsere Strategien mit ZEASN zu vereinen. Es fühlt sich an, als hätten zwei Parteien ihren perfekten Partner gefunden."

Die erste öffentliche Präsentation wird auf der IBC 2023 in Amsterdam vom 15. bis 18. September 2023 stattfinden, wo ZEASN, Foxxum und rlaxx TV ihre gemeinsamen Visionen, Produkte und Lösungen vorstellen werden.

