SchlosserProfis24 startet einen neuen Service "Türsicherheit" für den Einbruchschutz Ihrer Tür

Zürich (ots)

SchlosserProfis24, ein Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, das Notöffnungsdienste anbietet, führt einen neuen Service namens "Türsicherheit" ein. Der Service zielt darauf ab, Wohnungen, Häuser und Büros vor Einbrüchen zu schützen.

Nach Angaben des Bundesamts für Polizei der Schweiz wurden im Jahr 2022 35.732 Einbrüche registriert, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 14,6% bedeutet. Einbrüche sind weltweit ein ernsthaftes Problem und verursachen bei den Menschen Angst und Besorgnis, ebenso wie erheblichen materiellen Schaden.

Der Service " Türsicherheit" von SchlosserProfis24 wurde als Maßnahme entworfen, um Einbrüche zu verhindern. Die Experten von SP24 führen eine umfassende Analyse des Schlosses durch, um seine Konformität mit modernen Sicherheitsstandards zu überprüfen. Im Anschluss identifizieren wir mögliche Schwachstellen und bieten Lösungen zu ihrer Behebung an. Der Service kann zusätzlich den Austausch des Schlosses durch ein neues, zuverlässiges und modernes Modell sowie die Installation zusätzlicher Schutzelemente umfassen.

SchlosserProfis24 ist ein zuverlässiges Schweizer Unternehmen, das kürzlich eine einheitliche Preisgestaltung für seine Dienstleistungen eingeführt hat (ab 269 Franken pro Stunde). Wir stehen für eine transparente Preispolitik ein, was es dem Kunden ermöglicht, vor der Beauftragung eines Spezialisten die Preise auf schlosserprofis24.ch einzusehen.

Die Firma bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, von der Sicherung des Hauses bis hin zur Notöffnung und Reparatur von Schlössern in 22 Kantonen der Schweiz. Dies ermöglicht es den Fachleuten, im Durchschnitt innerhalb von 30 Minuten an jeden beliebigen Ort zu gelangen. Ein weiterer Vorteil des Services ist die Verfügbarkeit der Dienstleistungen an 365 Tagen im Jahr.

Wenn Sie unsicher in Bezug auf die Sicherheit Ihrer Türschlösser sind, bieten wir Ihnen an, unseren Service bereits jetzt in Anspruch zu nehmen.