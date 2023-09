PG Immo-Bau AG

SchlosserProfis24 - ein Schweizer Schlüsselservice setzt auf Festpreispolitik

Zürich (ots)

SchlosserProfis24 - Ein Experte für Notöffnungen und Reparaturen von Schlössern aller Art mit Sitz in Zürich setzt auf eine neue Preispolitik. Dies umfasst eine stundengenaue Abrechnung für alle Arten von Zeitfenstern, wodurch eine detaillierte Preistransparenz garantiert ist. Die Website von SchlosserProfis24 informiert genauestens über alle angebotenen Leistungen inklusive des Preises, so dass die Kunden eine fundierte Entscheidung treffen können. Alle Arbeiten werden zu dem genannten Preis beginnend bei 269 Franken pro Stunde durchgeführt. Die Kosten variieren je nach Art der Arbeit, Tageszeit, Wochentag und anderen Faktoren. Auf der Website ist es möglich, die Kosten für die Dienstleistungen unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen zu berechnen.

Seit 2016 bietet SchlosserProfis24 seine Dienstleistungen erfolgreich in allen 22 Kantonen der Schweiz an und setzt dabei hohe Standards für sichere und zuverlässige Arbeit. Das Hauptanliegen des Unternehmens ist es, seinen Kunden Sicherheit und Schutz zu bieten, weshalb das Team eine Erreichbarkeit von 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche inklusive Feiertagen garantiert.

Das Unternehmen ist bereit, im Falle einer Notfalltüröffnung oder eines Schlossaustauschs jederzeit zu helfen, selbst an Wochenenden und Feiertagen. Der Schlüsseldienst verwendet zuverlässige Schlösser von Marken wie KABA, KESO und ASSA ABLOY. Die Handwerker werden Ihnen bei Gelegenheit immer eine Reparatur anstelle eines Austausches anbieten, was die Kosten für die Kunden deutlich reduziert.

Das Team von SchlosserProfis24 besteht aus professionellen Fachleuten, die sich im Bereich des Schlüsseldienstes bestens auskennen. Jeder von ihnen ist ein Experte auf seinem Gebiet und nimmt ständig an Weiterbildungen teil, um qualitativ hochwertige Hilfe leisten zu können. Dank der Kenntnis aller Neuerungen im Bereich der Schließtechnik sind die Spezialisten des Unternehmens stets bereit, auf die Bedürfnisse der Kunden umgehend zu reagieren. Alle Schlosser verfügen über einen GPS-Tracker und sind über die Arbeitsbelastung ihrer Kollegen informiert. Dies ermöglicht es ihnen, so schnell wie möglich am Ort des Geschehens einzutreffen. Der Spezialist fährt innerhalb von 30 Minuten los.

Die Fachleute beginnen erst mit der Arbeit, wenn der Kunde dem genannten Endbetrag zustimmt. Selbst bei komplexen Aufträgen werden vor Beginn der Arbeiten alle Details besprochen. Dank dieser Vorgehensweise können die Kunden sicher sein, dass die Spezialisten ehrlich und transparent arbeiten.

Mehr als 150 Bewertungen von echten Kunden bestätigen die Ehrlichkeit, Professionalität und Schnelligkeit von SchlosserProfis24. Wenn Sie ein Problem haben, lesen Sie unsere Bewertungen und machen Sie sich ein Bild anhand der Zufriedenheit anderer Kunden.

Unser Unternehmen ist stets dazu bemüht, Ihre Sicherheit und gleichzeitig Ihr Wohlbefinden sicherzustellen.