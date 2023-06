HINTE Expo & Conference

Suisse Public 2023 mit neuem Fokusbereich für Arbeitssicherheit und gesundes Arbeiten

Bern (ots)

Branchenexperten präsentieren innovative Lösungen und Produkte zur Förderung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung am 6. und 7. Juni in Bern

Die Suisse Public, die führende Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen, setzt in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich Arbeitssicherheit. Am Dienstag, den 6. Juni und Mittwoch, den 7. Juni 2023, wird der neue Messebereich "Arbeitssicherheit" in Halle 1.2 öffnen.

"Ein gesundes Team ist entscheidend - für jedes Unternehmen. Sichere und gesunde Arbeitsplätze sind eine wichtige Grundlage, um für Städte und Gemeinden die passenden Mitarbeiter zu gewinnen," erklärt Christoph Lanz, Messeleiter der Suisse Public. "Arbeitssicherheit ist ein integraler Bestandteil jeder florierenden Organisation des öffentlichen Sektors, der zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beiträgt und die Gesamteffizienz steigert."

Die BERNEXPO, Veranstalterin der Suisse Public, wird bei dem Fokusthema Arbeitssicherheit von der HINTE Expo und Conference unterstützt, Veranstalterin der Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell. Ziel ist es, das Thema Arbeitssicherheit im öffentlichen Sektor stärker in den Fokus zu rücken und eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erreichen.

Im Themenbereich Arbeitssicherheit haben die Besuchenden die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ausstellern zu besuchen, die sich auf Schutzausrüstung, Gefahrstoffmanagement, Softwaresysteme und Instrumente zur Risikobewertung, sowie Hygiene und Sicherheit an Alleinarbeitsplätzen spezialisieren. Darüber hinaus bietet die Suisse Public ein Programm mit Präsentationen renommierter Arbeitssicherheitsexperten und bietet Austausch und Networking an.

Für weitere Informationen zum Themenbereich Arbeitssicherheit der Suisse Public besuchen Sie bitte: https://suissepublic.ch/de/highlight-arbeitsschutz

Über Suisse Public

Die Suisse Public in Bern ist die Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen. Sie bietet eine Plattform für Innovationen, Zusammenarbeit und berufliche Weiterbildung in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Kommunaltechnik, Energiewirtschaft, Sicherheit und Rettung.

Über die Arbeitsschutz Aktuell

Die Arbeitsschutz Aktuell ist eine im zweijährigen Turnus stattfindende Fachmesse für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Veranstalter ist die HINTE Expo & Conference GmbH Karlsruhe - im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digital-Events.