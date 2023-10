JobCloud AG

jobs.ch lanciert erstes Jobsuch-Plugin für ChatGPT in der Schweiz

Zürich, 31. Oktober 2023 - Die Stellensuche wird auf dem führenden Schweizer Jobportal jobs.ch dank des neu lancierten Jobsuch-Plugins für ChatGPT noch user-fokussierter und noch mehr auf die Bedürfnisse und Skills der Jobsuchenden zugeschnitten. Dabei handelt es sich um das erste Plugin dieser Art, das speziell für den Schweizer Markt konzipiert wurde und den Benutzer:innen ausschliesslich die für sie relevantesten Ergebnisse anzeigt.

jobs.ch hat das erste Jobsuch-Plugin für ChatGPT von OpenAI für den schweizerischen Markt lanciert. Mithilfe dieses Plugins werden in Echtzeit zehntausende von Jobinseraten auf dem grössten Jobportal der Schweiz gescreent, um den Stellensuchenden die für sie relevantesten Ergebnisse anzuzeigen. So werden durch eine direkte Interaktion mit ChatGPT die Jobsuchergebnisse noch mehr an die individuellen Fähigkeiten der jeweiligen Person angepasst, ohne dass traditionelle Suchfilter benötigt werden.

Je mehr die Stellensuchenden mit ChatGPT interagieren, desto personalisierter und präziser werden die Suchergebnisse. Jobsuchende können zusätzlichen Kontext hinzufügen oder weitere Fragen stellen, auf die ChatGPT innerhalb von Sekunden antwortet. «Das neue Jobsuch-Plugin von jobs.ch markiert einen wegweisenden Schritt hinsichtlich Innovation unseres Unternehmens, da wir unsere Reise hin zu einem zunehmend KI-gesteuerten, innovativen und gleichzeitig menschlich geprägten Jobsuch-Erlebnis weiter vorantreiben», so Davide Villa, CEO von JobCloud.

Alle Benutzer:innen mit einem ChatGPT Plus-Konto können das neue Plugin «jobs.ch jobsearch» nutzen. Es kann im entsprechenden Plugin-Store kostenlos heruntergeladen und anschliessend direkt für die Interaktion mit ChatGPT von OpenAI verwendet werden. Für eine gezielte Suche können Kriterien wie Jobtitel, Industrie, Beschäftigungsart oder Standort definiert werden. Das Plugin zeigt daraufhin die drei passendsten Stellenanzeigen jeweils mit Jobtitel und vollständiger Stellenbeschreibung an.

Mit durchschnittlich 36'000 Stellenanzeigen pro Monat und als führendes Online-Jobportal für alle Branchen und Funktionen in der deutschsprachigen Schweiz kann jobs.ch auf eine Erfolgsgeschichte von über 20 Jahren zurückblicken.

