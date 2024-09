Estrella Galicia

SON Estrella Galicia Posidonia, das einzige TRUE Zero Waste Platinum Festival der Welt, findet vom 4. bis 6. Oktober auf Formentera statt.

SON Estrella Galicia Posidonia, das Festival auf der paradiesischen Insel Formentera - wird auch in diesem Jahr just 350 Personen vom 4. bis 6. Oktober beherbergen. Die Veranstaltung, die im Juli dieses Jahres das TRUE Zero Waste Platinum-Zertifikat erhalten hat, ist ein wahrhaft einzigartiges Zusammentreffen von Musik, Natur, Gastronomie, Bier und positiven Auswirkungen. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern bietet es seinen Gästen die Möglichkeit, die Insel durch Aktivitäten und geführte Wanderungen (neu) zu entdecken - und zwar im Rahmen einer 0 Waste Policy mit Schwerpunkt auf Reduzierung und Wiederverwendung. Wie in den vergangenen Jahren bietet SON Estrella Galicia Posidonia ein Programm mit Aufführungen und Aktivitäten in verschiedenen Teilen der Insel, die bis zum Beginn des Festivals geheim gehalten werden. Das Programm wird traditionell erst am 4. Oktober bekannt gegeben und setzt sich aus neuen internationalen Talenten zusammen, die sich die Bühne mit anderen renommierten Künstlern teilen werden, die in der spanischen Festivalszene nur selten zu finden sind. Darüber hinaus ist der diesjährige Ticketverkauf auch auf der Website für das Vereinigte Königreich und für Deutschland verfügbar.

Mit einer geheimen musikalischen Besetzung als Rückgrat hat SON Estrella Galicia Posidonia ein einzigartiges Erlebnis geschaffen mit der festen Absicht, einer der schönsten Inseln der Welt Tribut zu zollen. Ein von einem Michelin-Sternekoch kuratiertes mediterranes Degustationsmenü wird mit dem besten in Galicien gebrauten Bier kombiniert und von nur 350 Personen genossen. Wie seit seiner Gründung üblich, wird das Festival wieder mit dem Projekt "Save Posidonia" zusammenarbeiten, das sich für den Schutz dieser äußerst wichtigen Meerespflanze einsetzt und das Bewusstsein für die Notwendigkeit ihrer Erhaltung schärfen will.

Im Einklang mit diesem Engagement für positive Auswirkungen gab SON Estrella Galicia Posidonia im Juli dieses Jahres seine TRUE Platinum-Zertifizierung als einziges Zero Waste Festival der Welt durch die GBCI® (Green Business Certification Inc.™) bekannt. Ein neuer Meilenstein in seinem Bestreben, sich weiter zu verbessern, nachdem es seit 2021 null Emissionen erreicht hat. Bei der letzten Ausgabe des Festivals wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, die zu einer beeindruckenden Abfallvermeidungsrate von 99,3 % geführt haben. Damit hat sich das Festival endgültig der Kreislaufwirtschaft verschrieben und die Reduzierung und Wiederverwendung von allem, was mit dem Konsum während der Veranstaltung zusammenhängt, optimiert.

