Preisanpassung Autoverlad Furka per 1. Dezember 2024

Die Matterhorn Gotthard Bahn passt nach zehn Jahren die Preise des Autoverlads Furka an. Dies unter anderem als Folge der steten Fahrplanerweiterungen. Per 1. Dezember wird es ein ganzjährig einheitliches Preismodell geben. Die Preise für die Einzelfahrten im Winter bleiben somit für einen Grossteil der Nutzer unverändert.

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot im Rahmen der begrenzten infrastrukturellen Möglichkeiten bis zur aktuell möglichen Maximalgrenze ausgebaut. An Feiertagen sowie über Ostern und Auffahrt und im Winter jeweils montags und freitags verkehren die Züge im Halbstundentakt. Ebenso zwischen Weihnachten und Neujahr. An Spitzentagen verkehren ausserdem nur lange Zugkompositionen. Neben den dadurch verursachten Mehraufwänden sind zudem die Betriebskosten stetig gestiegen, was insbesondere auf die gestiegenen Energiepreise in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist. Weitere Treiber sind die Kosten für das Personal und die Investitionen in die Modernisierung des Rollmaterials.

Die höheren Frequenzen und damit verbundenen Einnahmen sowie Produktivitätssteigerungen hatten zwar positiven Einfluss auf die Einnahmenseite, konnten die zusätzlich Kosten jedoch nicht im gleichen Masse ausgleichen.

Beim Autoverlad handelt sich um eine Service Public-Leistung im Auftrag der öffentlichen Hand. Diese leistet bei Kostenunterdeckung Ausgleichszahlungen. Um die zusätzlichen Belastungen für die öffentliche Hand in einem vertretbaren Umfang zu halten, ist die Erhöhung der Fahrpreise bei einem Teil der Tarife erforderlich. Der Winterpreis für Einzelfahrten bleibt unverändert und somit für rund die Hälfe der Nutzer auf dem gleichen Niveau wie bisher (siehe Anhang Preistabelle).

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch