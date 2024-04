Bybit

Bybit Report: Börsen haben lediglich einen Vorrat von neun Monaten zu aktuellen Preisen, bevor das Bitcoin Halving stattfindet

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Bybit, eine der drei nach Volumen größten Kryptobörsen der Welt, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass die aktuelle Angebotsdynamik von Bitcoin den Börsen nur noch neun Monate zur Verfügung steht. Dies ist auf das bevorstehende Bitcoin Halving zurückzuführen, das das Angebot um 50 % reduziert.

Es wird erwartet, dass sich der Engpass beim Bitcoin-Angebot nach dem Halving noch verschärfen wird. „Die Bitcoin-Reserven in allen zentralen Börsen haben sich schneller erschöpft", heißt es in dem Bericht. „Wenn wir davon ausgehen, dass bei nur noch 2 Millionen Bitcoins täglich 500 Millionen Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs fließen, wird der Gegenwert von etwa 7.142 Bitcoins täglich die Börsenreserven verlassen, was darauf hindeutet, dass es nur neun Monate dauern wird, bis alle verbleibenden Reserven aufgebraucht sind."

Tatsächlich wird Bitcoin durch das Halving doppelt so selten wie Gold werden, so der Bericht. „Das Stock-to-Flow-Verhältnis (S2F) wird berechnet, indem das zirkulierende Angebot eines Rohstoffs durch seine jährliche Produktion geteilt wird, was ein Maß für die Knappheit ist", heißt es in dem Bericht. „Das S2F-Verhältnis von Bitcoin liegt vor dem bevorstehenden Halving bei 56, das von Gold bei 60. Nach dem Halving im April 2024 wird sich das S2F-Verhältnis von Bitcoin voraussichtlich auf 112 verdoppeln."

Angesichts dessen waren institutionelle Anleger der Zeit voraus und haben sich bereits im Vorfeld auf dieses Ereignis eingestellt, insbesondere seit der Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. „Bitcoin wird zur sichersten Anlageform, selbst für die anspruchsvollsten Investoren im Kryptobereich", heißt es in dem Bericht. „Die Preiskorrelation zwischen Bitcoin und den übrigen Kryptowährungen war durchweg hoch, und die Investition in Bitcoin galt auch als die Kryptowährung mit dem niedrigsten Beta."

„Jedes Bitcoin-Halving schärft das Bild von Bitcoin nicht nur als Währung, sondern als knappes digitales Gut, ähnlich wie digitales Gold", so Ben Joe, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Dieses bevorstehende Halving im Jahr 2024 wird Bitcoin in eine Ära beispielloser Knappheit stürzen und ihn doppelt so selten wie Gold machen."

Lesen Sie den Bericht hier

#Bybit / #TheCryptoArk

Informationen zu Bybit

Bybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen mit 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Gemeinschafts-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.

Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse.