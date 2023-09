ChainUp

ChainUp feiert sein 6. Jubiläum und stellt Blockchain-Innovationen jenseits digitaler Vermögenswerte vor

Singapur (ots/PRNewswire)

ChainUp, ein in Singapur ansässiger (Singapore-based) Pionier und Weltmarktführer in der Blockchain-Branche, feierte mit mehr als 500 Geschäftspartnern im Ce La Vi Singapore sein sechsjähriges Jubiläum. Während der Feierlichkeiten reflektierte ChainUp Founder und CEO Sailor Zhong über die Reise: „Sechs Jahre in der Blockchain-Branche zeigen unsere Widerstandsfähigkeit, Innovation und unseren zukunftsgerichteten Ansatz. Im Hinblick auf die Zukunft sind wir bestrebt, ein Umfeld für digitale Vermögenswerte zu schaffen, das zuverlässig, transparent und beispiellos ist. ChainUp hat sich zum Ziel gesetzt, Blockchain-Lösungen über die Anwendungen von digitalen Vermögenswerten hinaus zu fördern und die Lücke zwischen den Märkten für digitale Vermögenswerte und dem traditionellen Finanzwesen (Traditional Finance – TradFi) zu schließen, um Effektivität und Markteffizienz zu steigern."

Die DEX Renaissance Da das dezentrale Finanzwesen (Decentralized Finance – DeFi) in den Vordergrund rückt und sich darauf konzentriert, den Nutzern die Kontrolle zurückzugeben, sind die Börsen, an denen Kryptowährungen gehandelt werden, einer der von DeFi betroffenen Sektoren. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass das Handelsvolumen an dezentralen Börsen (Decentralized Exchanges – DEX) im Jahr 2022 1,2 Billionen US-Dollar erreicht hat, was einem Wachstum von 340 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Faktoren wie schlechte Nutzererfahrungen behinderten jedoch die Annahme von DEX. In Anerkennung dieses Trends hat ChainUp seine White-Label-DEX-Lösung aktualisiert, fortschrittliche Funktionen integriert, seine Sicherheit gestärkt, seine Liquidität verbessert und zielt darauf ab, ein dezentralisiertes Handelserlebnis zu bieten, das den allgemein verwendeten zentralisierten Börsen (Centralized Exchanges – CEX) ebenbürtig ist.

Überbrückung zwischen TradFi und dem Markt für digitale Vermögenswerte Der traditionelle Finanzsektor hat sich sehr zurückhaltend gegenüber digitalen Vermögenswerten verhalten. Da immer mehr Institutionen auf die Tokenisierung von RWAs setzen, erschließen sie sich eine beispiellose Liquidität in einer grenzenlosen Handelsumgebung. Inmitten dieser Evolution erwiesen sich ChainUp's RWA-Lösungen als Pioniere der Branche, die robuste Tokenisierungsprotokolle, nahtlose Integration und verbesserte Sicherheit bieten und die Lücke zwischen TradFi und der digitalen Zukunft mit unübertroffener Raffinesse überbrücken.

Minimierung des Risikos und Maximierung der Sicherheit ChainUp's MPC Wallet revolutioniert die Sicherheit von Kryptowährungen durch die Integration von MPC-Technologie mit fortschrittlicher Hardware-Isolation, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Verschlüsselung der Daten gewährleistet. Die Wallet bietet dynamische Mechanismen zum Auffrischen von Schlüsseln, Ketten-agnostische Kompatibilität und eliminiert Single-Point-Schwachstellen. Dank der effizienten Verwaltung mehrerer Adressen und des 24/7-Supports durch Experten genießen Nutzer volle Kontrolle über ihre Anlagen, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz - alles unter einem Dach.

Compliance: Der Leitgedanke Das Navigieren durch globale Vorschriften im Blockchain-Sektor kann komplex sein. Die KYT-Tochtergesellschaft von ChainUp, Trustformer, bietet Unternehmen, die mit Compliance-Herausforderungen konfrontiert sind, ein sicheres Gefühl. ChainUp's fortschrittliche Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering – AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Counter-Terrorist Financing – CFT) zeigen ihr Engagement für eine sicherere Blockchain-Umgebung.

Detaillierte Einblicke in die innovativen Lösungen von ChainUp finden Sie hier: https://www.chainup.com?channel=pr&type=article

Informationen zu ChainUp Mit Hauptsitz in Singapur ist ChainUp ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Blockchain-Technologielösungen, die die Entwicklung der Infrastruktur und die Unterstützung des Ökosystems umfassen. Die innovativen und rundum konformen Lösungen von ChainUp, die auf der Mission basieren, Unternehmen durch Blockchain-Technologie zu stärken, umfassen den Austausch digitaler Vermögenswerte, KYT, NFT Trading, Wallet, Liquidity, Web3.0-Infrastruktur, Verwahrung digitaler Vermögenswerte, Sicherheits-Token-Angebote und mehr. Gegründet im Jahr 2017, hat ChainUp Niederlassungen auf der ganzen Welt und bedient mehr als 1.000 Kunden in 30 Ländern, die über 60 Millionen Endverbraucher erreichen.