IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

SGI Jahrestagung 2024 | 18. - 20. September 2024, Lausanne

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Jahrestagung 2024

Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI)

18. - 20. September 2024

SwissTech Convention Center EPFL Lausanne

sgi-ssmi2024.congress-imk.ch

Wir vermitteln Medienvertreter/innen gerne an die zuständige Stelle für Interviews.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Medienkontakt: sgimedien@imk.ch

Gemeinsam die Zukunft der Intensivmedizin in der Schweiz gestalten

Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) lädt auch in diesem Jahr Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen sowie Fachpersonen aus allen mit der Intensivmedizin verbundenen Bereichen zur Jahrestagung ein. Die Veranstaltung bietet eine erstklassige Plattform für den intra- und interprofessionellen Austausch, aktuelle Forschungsergebnisse und innovative Entwicklungen im Bereich der Intensivmedizin.

Die Kongresskommission der SGI hat ein abwechslungsreiches und praxisrelevantes Programm zusammengestellt.

;> Programm der SGI-Jahrestagung 2024 als PDF

Interprofessioneller Austausch und innovative Ansätze im Fokus

Die Tagung richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen, leitende Angestellte im Spital- und Intensivstationsmanagement sowie Fachpersonen aus allen mit der Intensivmedizin verbundenen Gesundheitsberufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten hochkarätige interprofessionelle Sessions zu aktuellen und zukunftsweisenden Themen.

Schwerpunktthemen und Sessions

Ein besonderes Highlight der Tagung bildet die interprofessionelle Session zum Thema „Green ICU“, bei der es um Nachhaltigkeit auf Intensivstationen gehen wird. Weitere zentrale Themen umfassen die Organtransplantation, ICU Management und die Präsentation der „ Hot Swiss Papers“, in denen die neuesten Forschungsergebnisse aus der Schweiz vorgestellt werden.

Pflegefachpersonen dürfen sich auf spezialisierte Sessions freuen, die sich mit wichtigen Themen wie Schluckstörungen bei Intensivpatient:innen, Wundbehandlung und den „Choosing wisely“-Empfehlungen für die Intensivpflege beschäftigen. Weitere relevante Diskussionsthemen umfassen das Post-Intensive Care Syndrome, den Umgang mit Aggression und Gewalt gegen das Personal sowie Herausforderungen wie Medikamentenfehler und Medikamentenknappheit.

Für die Ärzteschaft werden Sessions zu aktuellen klinischen Fragen wie hämodynamisches Monitoring, Sepsis-Subphänotypen und mechanische Beatmung angeboten. Die neuesten Trends im Simulationstraining sowie neue Designs für klinische Studien auf der Intensivstation runden das Programm ab.

Workshops und parallele Sessions

Ergänzend zu den Hauptsessions bietet die Tagung eine Reihe von Workshops, unter anderem zu folgenden Themen: Hirntoddiagnostik, Neuro-ICU, Ethik und Kommunikation sowie POCUS (Point-of-Care Ultrasound). Parallel dazu finden spezialisierte Sessions zu den Themen Pädiatrische Intensivmedizin, Physiotherapie, MDSi, Intermediate Care, Zertifizierung und SwissDRG statt.

Wissens- / Erfahrungsaustausch und Netzwerkpflege

Die Jahrestagung der Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI bietet ) bietet neben dem hochkarätigen wissenschaftlichen Programm auch die Gelegenheit, sich mit Kolleg/-innen zu treffen, Netzwerke zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. So zum Beispiel am Networking Abend, der am Donnerstag ab 19:30 Uhr im Olympischen Museum am Genfersee stattfinden wird.

Während der drei Kongresstage haben die Tagungsteilnehmenden zudem die Gelegenheit, die Industrieausstellung zu besuchen und sich mit den Sponsoren und Ausstellern auszutauschen.

Intensivmedizin Schweiz: MDSi-Jahresbericht 2023

Pünktlich auf die SGI-Jahrestagung ist der zweite MDSi-Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin Schweiz (SGI) erschienen. Im Minimalen Datensatz der SGI (MDSi) werden Kennzahlen aller Intensivstationen der Schweiz definiert und erfasst. Basierend auf Struktur- und Prozessdaten der Schweizer Intensivstationen bietet der MDSi-Jahresbericht einen Überblick und eine Analyse der aktuellen Situation. Der MDSi-Jahresbericht 2023 wird nach dem Kongress auf der Website der SGI zum Download zur Verfügung gestellt.

Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI)

Seit 1972 setzt sich die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) für eine qualitativ hochstehende Behandlung von kritisch kranken Patientinnen und Patienten in Schweizer Spitälern ein. Die Fusion von Ärzten, Ärztinnen und Intensivpflegenden zu einer Fachgesellschaft im Jahr 2011 ist bis heute wegweisend. Seither spiegelt sich in der SGI die Interprofessionalität wider, wie sie tagtäglich auf den Intensivstationen gelebt wird. Gemeinsam übernehmen wir die Verantwortung für die Intensivpatienten und -patientinnen in der Schweiz.

Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin SGI c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 4001 Basel