SOG-Jahreskongress 2024 | 28. - 30. August 2024, St. Gallen

Jahreskongress 2024

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft

28. - 30. August 2024

Olma Messen St. Gallen

sog-sso2024.congress-imk.ch

Wir vermitteln Medienvertreter/innen im Vorfeld der Veranstaltung gerne an die zuständige Stelle für Interviews. Auch vor Ort können wir Sie mit Interviewpartner/innen in Verbindung bringen.

Medienkontakt: Natalia Aeple ( natalia.aeple@imk.ch)

Die Zukunft der Ophthalmologie: Innovationen und Visionen

Der diesjährige Jahreskongress der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) richtet den Fokus auf Innovationen und Visionen für die Zukunft der Ophthalmologie. Einer der Höhepunkte des Programms wird zweifellos die Goldmann Lecture sein, präsentiert von Prof. Dr. med. Pearse Keane aus London. Sein Vortrag mit dem Titel «Transforming Ophthalmology with AI» verspricht einen faszinierenden Einblick in die Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz die Ophthalmologie revolutionieren kann. Auch das Symposium der Young Swiss Ophthalmologists (YSO) wird sich diesem spannenden Thema widmen.

Das wissenschaftliche Programm wurde auch in diesem Jahr unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. med. Sandrine Zweifel zusammengestellt und organisiert.

Mittwoch, 28. August 2024

Der Sub-Specialty Day mit seinen vielfältigen Workshops hat sich mittlerweile zu einem integralen Bestandteil des SOG-Kongresses entwickelt und wird von den Teilnehmenden u.a. aufgrund des interaktiven Charakters und des Praxisbezugs besonders geschätzt. Auch Hands-on Sessions werden angeboten und rege genutzt.

Am Nachmittag findet im Plenarsaal das ESCRS Symposium statt. Danach geht es um relevante okuloplastische Fragen für Allgemeinophthalmolog/-innen (Relevant Oculoplastic Issues for General Ophthalmologists) und um Strabismus, Neuroophthalmologie, Orthoptik & Kinderaugenheilkunde.

Donnerstag, 29. August 2024

Themenschwerpunkte der Plenary Symposien am Donnerstag sind folgende: Cornea: screening, diagnostics and therapy revisited (Hornhaut: Screening, Diagnostik und Therapie im Rückblick) und Spotlight on ophthalmic innovations and new developments in retina (Fokus auf ophthalmologische Innovationen und neue Entwicklungen im Bereich der Netzhaut).

Ebenfalls am Donnerstag findet das ARVO-SWISS Symposium 2024, die Alfred Vogt Session 2024, das bereits erwähnte Symposium der Young Swiss Ophthalmologists (YSO), deren Generalversammlung wie auch die Generalversammlung der SOG statt. Daneben bietet das Programm Raum für Interaktive Fälle und Freie Mitteilungen zu diversen aktuellen Themen. Interessierte können sich ausserdem für einen Fotografie - Workshop zur Diagnostik in der Augenheilkunde anmelden.

Im feierlichen Rahmen des Networking Events (Donnerstag um 19:30 Uhr) werden folgende Preise verliehen:

Freitag, 30. August 2024

Der dritte Kongresstag spielt sich zu einem grossen Teil im Plenarsaal ab, wo verschiedene Symposien angeboten werden. Beginnend mit einem Themenblock zu äusserlichen Erkrankungen (External Diseases), über aktuelle Informationen zur Sarkoidose (Update on sarcoidosis), Strategien zur Beseitigung der weltweiten Kataraktblindheit (Strategies for Eliminating Global Cataract Blindness) bis hin zu einem Symposium zum Glaukom (Glaucoma: Time for Innovation). Ein wichtiger Programmpunkt ist auch das von der Tarifkommission der SOG organisierte Symposium.

Mit der Einführung der neuen Rapid Fire | Poster Flash Session am Freitagvormittag haben Abstract-Einreichende erstmalig die Möglichkeit, ihre Resultate auf neue und dynamische Weise vorzustellen.

Auch die Swiss Orthoptics Conference@SOG 2024 zum Thema «Challenge Hirnnervenparesen» wie auch die bereits erwähnte Goldmann Lecture (Transforming Ophthalmology with Artificial Intelligence) stehen am Freitag an.

Zum Abschluss des abwechslungsreichen Kongressprogramms gibt es noch eine dritte Session der Freien Mitteilungen zu verschiedenen aktuellen Themen.

An allen drei Kongresstagen werden Lunch Symposien angeboten, organisiert von Partnern der SOG.

Wissens- / Erfahrungsaustausch und Netzwerkpflege

Der 117. Jahreskongress der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) bietet neben dem hochkarätigen wissenschaftlichen Programm auch die Gelegenheit, sich mit Kolleg/-innen zu treffen, Netzwerke zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft (SOG)

Die SOG ist die nationale Fachärztegesellschaft der in Praxis und Spitälern tätigen Ophthalmolog/-innen und Ophthalmochirurg/-innen sowie der in der Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin Ophthalmologie und Ophthalmologiechirurgie stehenden Assistenzenzärzt/-innen in der Schweiz.

Seit 1907 ist die SOG die Fachgesellschaft und Standesvertretung der in der Schweiz tätigen Augenärzt/-innen und engagiert sich für eine qualitativ hochstehende Aus-, Weiter- und Fortbildung des Nachwuchses zum Wohle der Patient/-innen.

Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft

c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Münsterberg 1 | CH-4001 Basel

Phone: +41 61 561 53 66

Direct: +41 61 561 53 43

www.sog-sso.ch | sog@imk.ch