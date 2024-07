IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Blessures oculaires le 1er août – Tous les ans, à nouveau

Traditionnellement, le 1er août, des feux d'artifice sont tirés en de nombreux endroits en Suisse. Des accidents se produisent régulièrement. Les blessures oculaires en font malheureusement souvent partie. Le professeur Christoph Kniestedt, président de la Société suisse d'ophtalmologie (SSO), explique dans une interview pourquoi il faut être particulièrement prudent lors de l'utilisation de feux d'artifice, comment éviter les blessures oculaires et ce qu'il faut faire en cas de blessure.

Quel est le danger des blessures oculaires provoquées par les feux d'artifice ?

Les blessures causées par les pétards sont surtout dangereuses parce que, contrairement aux petites balles ou aux projectiles en caoutchouc controversés, leur force ne diminue pas sur une longue distance. Même si l'on se tient à 50 mètres, la force ne diminue pas, car le feu d'artifice est conçu pour des distances bien plus grandes. L'American Academy of Ophthalmology recommande aux spectateurs de se tenir à une distance d'au moins 150 m du feu d'artifice. Dans la réalité, une telle distance est rarement respectée et les lunettes de protection ne sont pas systématiquement utilisées, même si elles sont surtout recommandées pour les personnes participant à la mise à feu.

Lorsque l'artifice atteint l'œil, il possède généralement une circonférence plus petite que l'orbite. C'est similaire à une balle en caoutchouc. Les os ne peuvent donc pas assurer une fonction de protection, car toute la force du corps étranger va directement sur l'œil. Il en résulte des blessures dangereuses pouvant aller jusqu'à des fissures et des perforations de l'œil.

On distingue les blessures causées par les feux d'artifice aux personnes qui les allument et les blessures aux spectateurs. Les blessures causées par les "ricochets" sont souvent très graves et, selon certaines études, plus fréquentes. Contrairement à la personne qui met le feu, les spectateurs ne sont pas préparés à cela et n'ont pas le temps de se protéger ou de s'éloigner à temps.

On sous-estime également les blessures qui peuvent être causées par ce que l'on appelle les petits feux d'artifice, comme les allumettes de Bengale, ou les feux d'artifice au sol, comme les fameux volcans. Il ne s'agit pas ici de traumatismes à grande vitesse, mais de brûlures. La plupart du temps, les brûlures ne concernent pas seulement les yeux. Il est également recommandé de porter des lunettes de protection lors de l'allumage de tels feux d'artifice.

Comment agir en cas de blessure à l'œil causée par un feu d'artifice ?

Le plus simple et le plus sûr est de ne rien faire soi-même et de ne surtout pas manipuler l'œil. Contrairement aux blessures telles que les éclaboussures d'acide, qu'il faut rincer en urgence, les blessures causées par des pétards peuvent éventuellement être aggravées par des mesures personnelles.

En cas de traumatisme perforant, lorsqu'un corps étranger est coincé dans l'œil, le corps étranger doit être retiré en salle d'opération par un spécialiste. Il est également fortement déconseillé de le laver et/ou de le frotter soi-même. Le lavage peut faire pénétrer des impuretés supplémentaires dans l'œil, ce qui peut ensuite entraîner des infections. Il arrive aussi souvent que des tissus sortent de l'œil en cas de perforation. Les frottements ou le lavage peuvent alors provoquer des dommages supplémentaires.

Il convient donc de couvrir les yeux avec une gaze sans exercer de pression et de se rendre immédiatement chez un spécialiste. Si un corps étranger est coincé dans l'œil ou si des tissus sortent, il faut couvrir les deux yeux, même celui qui n'est pas touché. Cela permet de réduire les mouvements oculaires consécutifs de l'œil touché. Souvent, les blessés vomissent ou s'effondrent même. Dans une telle situation, il faut appeler une ambulance.

Qui traite la blessure oculaire ?

En principe, tout type de blessure oculaire nécessite l'intervention d'un ophtalmologue, généralement avec une formation chirurgicale complémentaire. Celui-ci doit voir le ou la patient(e) dans les plus brefs délais. Si le service ambulancier détecte un traumatisme causé par un projectile à grande vitesse, comme un feu d'artifice, le service ophtalmologique d'une clinique de centre tertiaire sera contacté.

Mais même pour des blessures moins dangereuses, il faut faire appel à un ophtalmologue. Puisque même en cas de blessure présumée superficielle, une rupture ne peut être exclue que par un personnel qualifié.

Société Suisse d'Ophtalmologie (SSO)

La SSO est la société nationale de spécialistes des ophtalmologues et des chirurgiens ophtalmologues travaillant en cabinet et à l'hôpital, ainsi que des médecins-assistants en formation postgraduée pour le titre de spécialiste en ophtalmologie et en chirurgie ophtalmologique en Suisse.

Depuis 1907, la SSO est la société de discipline et la représentation professionnelle des ophtalmologues exerçant en Suisse. Elle s'engage pour une formation prégraduée, postgraduée et continue de haute qualité de la relève, pour le bien des patientes et des patients.

