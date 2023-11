Trickster

Trickster: Hit-Video und Song neu im Rennen um Christmas Number 1

Trickster, der österreichische Sänger und Produzent aus Linz, auf Trickster Recordings über Absolute seinen peppigen, swingenden Mix aus Weihnachtsklassikern „Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town". Nostalgie und festliche Wärme ist der Weihnachtscocktail, den du dieses Jahr brauchst: Halte den Eierlikör bereit. Trickster bringt Freude in jedermanns Haus!

Das sensationelle Video zur Single ist ab sofort auf LINK erhältlich. Es wurde in den legendären Pinewood Studios gefilmt, wo auch die James Bond-Filme gedreht werden, und ist im Vintage-Glamour der 1940er-Jahre gehalten. Einige der weltbesten Tänzer treten auf und bilden die atemberaubende festliche Energie einer Weihnachtsfeier in New Orleans nach. Erstellt von einer Crew, die an Herr der Ringe, Mission Impossible, Independence Day und mehr gearbeitet hat, wird dieser Weihnachtsblockbuster Teil eines vollständigen Weihnachtsfilms sein. Der Weihnachtssong von Trickster wird der beste Soundtrack für das Weihnachtsfest sein.

Der Song erscheint kurz vor dem gleichnamigen John Woo-Film. Während die Geschichte von Trickster eines eigenen Films würdig ist, konzentrieren wir uns vorerst auf die Musik...

Produziert von Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] und Trickster selbst, wurden diese Weihnachshits nahtlos in den legendären Londoner Studios Angel und RAK zusammengeführt und in der Abbey Road gemixt. Produzent Guy Chambers [Robbie Williams] hat ebenfalls an dem Trickster-Projekt mitgearbeitet. Beim aufwendig produzierte Song „Silent Night' vs 'Santa Claus Is Coming To Town" haben auch die mit einem Grammy® ausgezeichnete Vokalgruppe The Swingles, eine Big Band, und eine Streicher-Ensemble mitgewirkt. Für die Arrangements und die Orchestrierung ist der brillante Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé] verantwortlich.

Trickster kreiert in den Bereichen Rock, Pop, Swing und Elektro einen bahnbrechenden Ansatz. Alles muss neue Wege gehen und frisch und originell wirken. John Woo hat etwas ähnliches zu seiner eigenen einzigartigen „Silent Night"-Produktion geäußert: „Im ganzen Film gibt es keinen Dialog.... Musik ersetzt die Sprache". Auch die Musik von Trickster spricht aus dem Herzen. „Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town" folgt auf „Still Kicking", einen weltweiten Hit.

Ein schönes Weihnachten mit Trickster: dieses Jahr wird es bestimmt nicht langweilig! Trickster freut sich auch sein Debütalbum für 2024 bekanntzugeben. Trickster ist ein absolutes Muss auf deiner Weihnachtsliste.

