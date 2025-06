SERMATEC

Förderung einer nachhaltigen Zukunft: Sermatec & Foxconn Industrial Internet

Sermatec, ein Pionier im Bereich der Lösungen für erneuerbare Energien hat mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der Energiespeicherprojekte Jiyuan 5,9MW/11,9MWh und Lankao 7,8MW/15,63MWh mit Foxconn Industrial Interneteinen wichtigen Meilenstein erreicht.

Diese Projekte bedeuten nicht nur einen bedeutenden Durchbruch für Sermatec auf dem Markt für gewerbliche Energiespeicher in Henan, sondern schließen auch eine wichtige Lücke für die groß angelegte Speicherung von gewerblicher Energie in den Regionen Jiyuan und Lankao und setzen damit Maßstäbe für die Umstellung auf grüne Energie in ganz Henan und Zentralchina . Es handelt sich um die ersten Projekte zur Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Zwecke , die in Jiyuan und Lankao erfolgreich umgesetzt wurden, und um die ersten Großanlagen der Region, die mehr als 10 MWh umfassen. Die erfolgreiche Integration dieser Systeme ist ein Meilenstein für , der den „Null"-Rekord der Region für große C&I-Speicheranwendungen bricht und die zentrale Rolle von Sermatec bei der Förderung lokaler Energielösungen unterstreicht.

Schnelle Bereitstellung und Integration: Sermatec's Kompetenz unter Beweis stellen

Die rasche Umsetzung und Integration dieser Projekte zeigt, wie hervorragend die Projektabwicklung, die Systemintegration und das technische Management von Sermatec sind. Das Energiespeicherprojekt Jiyuan 5,9MW/11,9MWh schloss die Installation der Anlagen am 20. April 2025 ab und ging nur fünf Tage später ans Netz. Auch das Energiespeicherprojekt Lankao 7,8MW/15,63MWh wurde bis zum 31. Mai 2025 fertiggestellt und am 10. Juni 2025 erfolgreich ans Netz angeschlossen. Diese bemerkenswerte „Sermatec-Geschwindigkeit" ist das Ergebnis der zuverlässigen Produkttechnologie des Unternehmens, der effizienten Zusammenarbeit im Team und eines tiefen Verständnisses der Kundenbedürfnisse.

Eine glänzende Zukunft für gewerbliche und industrielle Energiespeicher in Zentralchina

Mit dem erfolgreichen Netzanschluss der C&I-Energiespeicherprojekte Jiyuan und Lankao hat Sermatec bedeutende Ergebnisse im Bereich der C&I-Energiespeicher erzielt. In Zukunft wird Sermatec weiterhin seine Vorteile in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Integration und Projektimplementierung von Energiespeichersystemen nutzen, um mehr C&I-Anwendern sichere, effiziente und kostengünstige Energiespeicherlösungen anzubieten. Gemeinsam werden wir zum Aufbau eines neuen Energiesystems und zur Erreichung der CO2-Neutralitätsziele beitragen und damit die Energiewende und die industrielle Ökologisierung vorantreiben.

Informationen zu SERMATEC

Das 2017 gegründete Unternehmen SERMATEC hat sich auf die Sicherheit und Stabilität von Energiespeicherlösungen spezialisiert. Als globales TIER 1-Unternehmen für Energiespeichersysteme deckt das Unternehmen die Bereiche Gewerbe und Industrie, Energieversorgung und digitaler Betrieb von Energieanlagen.

Informationen zu Foxconn Industrial Internet

Foxconn Industrial Internet (Fii) wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sich auf eine starke Finanzkraft und Kapitalunterstützung stützt. Die Muttergesellschaft Foxconn ist eines der Fortune Global 500-Unternehmen. Fii ist an der Shanghai Stock Exchange (SSE: 601138) notiert.

