Medienmitteilung - Die FernUni Schweiz feiert ihre 403 Absolventinnen und Absolventen

Die FernUni Schweiz feiert ihre 403 Absolventinnen und Absolventen

Die FernUni Schweiz feiert am Samstag, 7. September in der Simplonhalle in Brig ihre 403 Absolventinnen und Absolventen. An der Diplomfeier wird auch Céline Dessimoz anwesend sein, die zweite Vizepräsidentin des Grossen Rats des Kantons Wallis. Die Online-Ausbildungsgänge der FernUni Schweiz verzeichnen einen hohen Zulauf, insbesondere im Fachbereich Psychologie.

Zur Feier der 403 Absolventinnen und Absolventen – soviel wie noch nie - aller Studien- und Weiterbildungsgänge der FernUni Schweiz werden diesen Samstag in Brig mehr als 700 Personen erwartet. Die FernUni Schweiz, die sich als akkreditiertes universitäres Institut aktuell um den Status einer vollwertigen Universität bewirbt, bietet den Studierenden mit dem Online-Lernmodell die Möglichkeit, ein Universitätsstudium mit ihrem Berufs-, Sport- oder Familienleben zu vereinbaren.

Psychologie ist sehr beliebt

Mit 164 ausgestellten Diplomen in diesem Jahr und einem Anteil von 50 Prozent der Studierenden bildet der Fachbereich Psychologie die grösste Fakultät der FernUni Schweiz. Im Herbstsemester 2024 werden 149 Studierende das (französischsprachige) und 79 Studierende das (deutschsprachige) Bachelorstudium in Psychologie in Angriff nehmen – ein neuer Rekord. «Die Zahl der Studierenden zeigt, dass die Menschen online studieren wollen und die besondere Flexibilität dieses Lernmodells sowie die Qualität unserer Programme zu schätzen wissen», erklärt Prof. Dr. Pamela Banta Lavenex, Dekanin der Fakultät Psychologie.

Insgesamt zählt die FernUni Schweiz im September rund 2400 Studierende, davon 629 Neueinschreibungen für das Herbstsemester (561 für Bachelor und Master, 40 für Weiterbildungen und 28 für das Programm «Zulassung 25+»). Der neue Masterstudiengang in Zeitgeschichte wird mit 10 Studierenden beginnen.

Unsere Absolventinnen und Absolventen berichten

Die Profi-Eisschnellläuferin Vera Güntert hat gerade ihren Bachelor in Recht abgeschlossen. «Die FernUni Schweiz war für mich die optimale Lösung, um studieren und gleichzeitig meine Sportkarriere weiterverfolgen zu können. Ich bin oft für Trainings im Ausland. Das Fernstudium bot mir die Möglichkeit, ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Bei einem allfälligen Ende meiner Sportkarriere könnte ich dank meines Jurastudiums jederzeit von einem anderen Beruf leben», erklärt die junge Sportlerin.

Die FernUni Schweiz wird vom Kanton unterstützt

Derzeit ist die FernUni Schweiz ein universitäres Institut. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 als vollwertige Universität anerkannt zu sein. Dazu Céline Dessimoz, zweite Vize-Präsidentin des Grossen Rats des Kantons Wallis: «Diese Anerkennung wird dazu beitragen, die Attraktivität des Kantons als Bildungs-, Forschungs- und Innovationsregion zu stärken. Die Walliser Regierung und das Walliser Parlament unterstützen und begleiten das Vorgehen mit einer Subvention von 21,145 Millionen Franken für den Zeitraum von 2022 bis 2025. Das entspricht etwa 18 Prozent der Gesamtkosten des Instituts.»

