SERMATEC stellt 5,1-MW/17,8-MWh-Energiespeichersystem in Bulgarien vor und revolutioniert die Effizienz von Solarstrom

SERMATEC, ein Pionier auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, hat in Bulgarien ein innovatives 5,1MW-/17,8-MWh-Energiespeichersystem für Gewerbe und Industrie eingeführt. Dieses bahnbrechende Projekt wird die lokale Energielandschaft verändern, indem es die Effizienz der Solarenergie verbessert und das Wirtschaftswachstum fördert.

Unser Kunde, der eine Fotovoltaikanlage betreibt, stand vor großen Herausforderungen, da er zu viel Solarstrom erzeugte, der nicht ausreichend gespeichert werden konnte. Dies führte dazu, dass tagsüber Strom verschwendet wurde und man gezwungen war, nachts Strom aus dem Netz zu beziehen. Um das durch die Überproduktion verursachte Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, tragen unsere Lösungen nicht nur dazu bei, negative Preise im Zusammenhang mit der Überproduktion zu verhindern, sondern ermöglichen es den Kunden auch, sich aktiv am Strommarkt zu beteiligen. Mit einer Speicherkapazität von über 6,5 Millionen kWh pro Jahr sorgt das System für ein ausgewogeneres und wirtschaftlich tragfähiges Energieökosystem.

Das Herzstück unserer Innovation sind 48 Einheiten SERMATEC EasyCube Series 372-kWh-Energiespeichersysteme. Diese Lösung im Schrankformat verbessert die räumliche Effizienz und gewährleistet betriebliche Flexibilität und setzt einen neuen Standard bei der Energiespeicherung. Jede Komponente ist das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklung und Fertigung und spiegelt unser Engagement für hervorragende Leistungen wider. Unser System wird von fortschrittlichen LFP-Batterien mit 3,2 V und 280 Ah angetrieben und ist nicht nur sicher und zuverlässig, sondern bietet auch eine Umwandlungseffizienz von bis zu 99 % und eine Lebensdauer von über 15 Jahren. Dies ist mehr als eine Speicherlösung; es ist ein Beweis für unser Streben nach technischen Spitzenleistungen. Mit diesem Projekt wird die solare Überproduktion ausgeglichen und die umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung der Region gefördert.

Bei diesem Projekt kommt das von SERMATEC selbst entwickelte EMS-System zum Einsatz, das die PV-Stromerzeugung integriert, um den Eigenverbrauch von Solarstrom und Energiespeicherung zu erreichen. Das EMS speichert nicht nur überschüssige Solarenergie, sondern steuert auch den Energieverbrauch in Spitzen- und Schwachlastzeiten. Wir haben die Steuerung auf Basis der Cloud-Plattform weiter verbessert, so dass unsere Kunden den Betrieb der Energiespeicheranlage in Echtzeit überwachen können.

In diesem Projekt wird das von SERMATEC unabhängig entwickelte BMS-System eingesetzt. Mit einem intelligenten Managementplan wird die Sicherheit der Energiespeicherbatterien gewährleistet und gleichzeitig ihre Lebensdauer verlängert, was den Kunden eine effiziente Energienutzung ermöglicht.

Bei SERMATEC bauen wir nicht nur Projekte – wir bauen eine nachhaltige Energiezukunft. Begleiten Sie uns in Bulgarien und darüber hinaus, wenn wir diese Vision Wirklichkeit werden lassen.

