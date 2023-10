Geekplus Europe GmbH

Geek+ führt das Marktanteilsranking für mobile Roboter zur Auftragsabwicklung weltweit an

Neue Marktanteilsranglisten von Interact Analysis weisen Geek+ im fünften Jahr in Folge als Marktführer bei mobilen Robotern für die Auftragsabwicklung und als Nummer 1 der globalen AMR-Anbieter aus

Die Rangliste zeigt den branchenweiten Einsatz des Flaggschiffs von Geek+, dem Regal-zur-Person Kommissioniersystem, einer erschwinglichen und flexiblen Lösung für die Auftragsabwicklung

Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern für die Logistik, wurde vom Marktforschungsunternehmen Interact Analysis als weltweiter Marktführer für Auftragsabwicklungsroboter eingestuft. Die jüngste Branchenprognose des in Großbritannien ansässigen Unternehmens unterstreicht das anhaltende Wachstum der Lagerroboterbranche und hebt die führende Position von Geek+ in den Kategorien Auftragsabwicklungsroboter und Autonome mobile Roboter hervor. In der Kategorie Auftragsabwicklung ist der Marktanteil von Geek+ mehr als doppelt so hoch wie bei den zweit- und drittplatzierten Unternehmen.

Yong Zheng, Gründer und CEO von Geek+, sagte: „Diese Ranglisten zeigen, dass unsere Produkte, angeführt von unseren Regal-zur-Person Kommissionierlösungen, auf einzigartige Weise entwickelt wurden, um die Bedürfnisse von Einzelhändlern nach flexibler und schneller Ausführung von Bestellungen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Unsere Teams entwickeln Systeme, die die Herausforderungen des Arbeitskräftemangels und des schnellen Durchsatzes in einer unsicheren Wirtschaft lösen. Sie begleiten Unternehmen bei ihrem Wachstum und erfordern nur minimale Anfangsinvestitionen. In der heutigen unsicheren Wirtschaft sind mobile Roboter eindeutig die beste Alternative zu traditionellen Automatisierungssystemen."

Ash Sharma, Managing Director bei Interact Analysis, erklärte: „Unsere Recherche zeigt, dass mobile Roboter immer mehr an Bedeutung gewinnen, angeführt von der Nachfrage nach flexiblen, effizienten und skalierbaren Systemen, die in der Lage sind, die neuen Herausforderungen der Branche zu meistern, wie z. B. schnelle Lieferungen, steigende Lagerkosten sowie Arbeitskräftemangel und -bindung. Geek+ hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und liefert weiterhin innovative Logistiklösungen.

Geek+ hat mehr als 30.000 mobile Roboter für mehr als 700 globale Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Bekleidung, Drittlogistik, Pharmazeutik und Automobilindustrie eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über das branchenweit umfangreichste Produktportfolio für die Auftragsabwicklung, darunter das Flaggschiff, die Regal-zur-Person Lösung, sowie ein Behälter-zur-Person Höhenlagersystem, ein hybrides Palettenlager- und Kommissioniersystem und ein Robotersortiersystem. Mit einer umfassenden Palette an Auftragsabwicklungssystemen ist Geek+ stolz, preisgekrönte, effiziente, zuverlässige und hochmoderne mobile Roboterlösungen anbieten zu können.

