SUANFARMA

Suanfarma vereinheitlicht seine Industriemarken im Rahmen einer Rebranding-Initiative unter „Suanfarma CDMO"

Madrid (ots/PRNewswire)

Suanfarma, ein führender Anbieter im Bereich B2B-Life Science, kündigt eine strategische Rebranding-Initiative an. Die Initiative zielt darauf ab, die Bedeutung von Suanfarma als globaler Akteur im Gesundheitssektor zu stärken, sowohl als Vertriebsorganisation für Wirkstoffe als auch als Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) für die Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen.

Die Standorte von Suanfarma in Cipan und Rovereto werden unter dem Dach einer globalen und einheitlichen Marke zusammengefasst. Die kollektive Zugehörigkeit zu Suanfarma CDMO erhöht die Sichtbarkeit und Flexibilität bei neuen Projekten und ermöglicht die Nutzung von Synergien zwischen den beiden Produktionsstätten der Gruppe in Portugal und Italien.

Das Rebranding von Suanfarma bedeutet eine Umgestaltung, welche die Integration der Standorte in die globale Geschäftslandschaft von Suanfarma unterstreicht und gleichzeitig den konsequenten Qualitätsanspruch beibehält, der für den Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend war. Die Grundwerte des Unternehmens, die von seinen Mitarbeitenden getragen werden, werden auch in Zukunft die Grundlage für die Bereitstellung hochwertiger Lösungen und Dienstleistungen bilden.

„Wir sind in den letzten Jahren in Bezug auf unsere CDMO-Fähigkeiten erheblich gewachsen, und jetzt wollen wir zeigen, was wir wirklich können. Bei Suanfarma CDMO passen wir uns den Bedürfnissen der Kunden für Fermentations-, Reinigungs- und chemische Syntheseprozesse in kleinen, mittleren und großen Volumina an", sagt Francisco Fernández, CEO von Suanfarma.

Zusammen mit der neuen Markenstrategie führt Suanfarma auch ein neues Markenmotto ein: „At the Core of a Better Life". Mit dieser Vision bekräftigt das Unternehmen seine Rolle als wichtiger Akteur bei der Herstellung von hochwirksamen Arzneimitteln für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Wissenschaft wird eingesetzt, um das Leben der Menschen zu verbessern, die Umwelt zu schützen und die Entwicklung der Partner von Suanfarma zu unterstützen.

„Uns ist bewusst, dass eine starke Konzernmarke für den Erfolg im heutigen wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld entscheidend ist. Die neue Markenarchitektur ist Ausdruck unseres Engagements für unternehmerische Exzellenz und schafft die Voraussetzungen für mehr Vertrauen und Anerkennung bei unseren globalen Stakeholdern", sagt Daniel Rivero, Industrial Director von Suanfarma.

Das Rebranding-Projekt stellt für Suanfarma eine strategische Gelegenheit dar, einen stärker konzernbezogenen Ansatz zu verfolgen und seine Marke mit seinen eigenen CDMO-Fähigkeiten und der Innovationskraft und Dynamik der Branche in Einklang zu bringen. Auf diese Weise will sich Suanfarma nicht nur an die sich verändernde Geschäftslandschaft anpassen, sondern auch neue Maßstäbe in Sachen Kundenorientierung setzen.

