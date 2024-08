Greentube

„Jetzt mal ehrlich!“: StarGames startet neue Marketing-Kampagne

Wien (ots)

Die deutsche Online-Spielothek untermauert ihr Commitment zu fairem und transparentem Glücksspiel mit einer prägnanten Kernbotschaft.

Mit dem Launch der 360°-Imagekampagne „Jetzt mal ehrlich!“ feiert StarGames, die deutsche iGaming-Marke von Greentube, das Gewinnen, schärft aber auch das Bewusstsein für das Verlustrisiko beim Online-Glücksspiel - jenem Aspekt, der in der iGaming-Werbung häufig ausgeklammert wird. Zentrum der Kampagne ist ein TV-Spot, der Slot-Begeisterte und ihre Suche nach der perfekten Gewinnlinie humoristisch auf diverse Lebenssituationen ummünzt. Es geht um die Liebe zum Spiel und Einsatzwillen - für die Chance, Gewinnmomente zu erleben, ohne die Illusion, auf schnellem Weg zu viel Geld zu kommen.

„Uns ist bewusst, dass Glücksspiel in mancher Hinsicht ein Thema ist, über das man nicht so gern spricht“, erläutert László Pados, Brand-Manager von StarGames. „Deshalb sehen wir uns als führende deutsche iGaming-Brand in der Verantwortung, umso offener auf alle Aspekte dieser Unterhaltungsform einzugehen. Wir wollen mit ,Jetzt mal ehrlich!‘ außerdem unterstreichen, dass wir unsere Unternehmensphilosophie klar nach den Richtlinien des Glücksspielstaatsvertrags 2021 ausrichten - um erstklassiges Entertainment in einem geschützten Umfeld bieten zu können und dazu beizutragen, den Schwarzmarkt einzudämmen“, so Pados.

Die Marketingkampagne für TV, Streaming und digitale Werbeflächen ist auf mehrere Monate terminiert und wurde mit &US umgesetzt. Die Agentur mit Kund:innen aus ganz Europa war nicht nur bei der Entwicklung des TV-Spots, sondern auch bei der Neupositionierung der StarGames-Brand federführend beteiligt.

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie sich die Zusammenarbeit mit &US entwickelt hat - vom einzigartigen Kampagnenkonzept bis hin zum finalen TV-Spot. ,Jetzt mal ehrlich!‘ hebt sich von gängigeren Themen der Glücksspielwerbung ab und ist ein bedeutender Schritt, der unserer Brand deutschlandweit zu mehr Präsenz verhilft“, ergänzt Gaelle Peleus, Marketing-Managerin von StarGames.

Sebastian Strobel, Managing Partner von &US zum Projekt: „Jetzt mal ehrlich! Die Zusammenarbeit mit StarGames hat uns von der Entwicklung der neuen Positionierung bis hin zur Umsetzung sehr viel Spaß gemacht. Das zeigt auch die neue Kampagne.“

Neugierig geworden? Alle bewegten Bilder zum Kampagnenlaunch gibt es demnächst auf StarGames.de. Ansehen lohnt sich!

Über StarGames: StarGames ist eine deutsche Online-Spielothek mit langjähriger Tradition und einem Hauptaugenmerk auf verantwortungsvollem Glücksspiel. Die seit 2018 zur Greentube-Gruppe gehörende iGaming-Website ist der deutsche Premiumanbieter von NOVOLINE™-Spielen, mit internationalen Erfolgstiteln wie Book of Ra™ deluxe oder Lucky Lady's Charm™ deluxe und Gameplay-Innovationen am Puls der Zeit. Auf StarGames können außerdem die angesagtesten Automatenspiele bekannter deutscher sowie internationaler Partnerstudios in einem innovativen und sicheren Spielumfeld genossen werden. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).