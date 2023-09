FM Oldtimer Gmbh

Ein "Youngster" mischt die Oldtimer Szene der Schweiz auf

Bäretswil (ots)

Im Zürcher Oberland gibt es eine Oldtimer-Werkstatt, welche von einem 36-jährigen Unternehmer betrieben wird. Eine wohl seltene Tatsache. Dennoch: Die Liebe und Begeisterung zu alten Fahrzeugen sind umso grösser. Mit hoher Professionalität und Engagement werden selbst teure Rolls-Royce und Mercedes Sammlerfahrzeuge restauriert und gewartet.

Im beschaulichen 4'500-Einwohner-Dorf Bäretswil, im Zürcher Oberland, hat die im Jahr 2018 gegründete FM Oldtimer GmbH ihr Zuhause. Beim Betreten der Werkstatt wird einem gleich klar, dass die Kunden grosses Vertrauen in die Unternehmung mitbringen. Nicht selten stehen da Rolls Royce, Mercedes, Bugattis und verschiedene Amerikaner, sogar Fahrzeuge aus den Vorkriegsjahren auf den Hebebühnen. Doch der Unternehmensinhaber Fabian Mäder ist gerade mal 36 Jahre jung. Erwarten würde man einen Chef in den Sechzigern oder gar Siebzigern. Der von Oldtimern begeisterte Inhaber und seine 6 Mitarbeitenden haben allesamt "Benzin im Blut" und sind bestens ausgebildet. Denn jeder einzelne hat das Handwerk von der Picke auf erlernt und glänzt mit einem erstklassigen Berufsabschluss. "Die moderne Diagnostik und einfach nur Teile austauschen, das liegt uns Oldtimer-Enthusiasten nicht. Wir wollen uns mit der Basis der Technologie befassen." So der junge Inhaber.

Kürzlich hat Fabian Mäder eine Kapitalerhöhung seiner GmbH vollzogen, auch um Ersatzteile und Messgeräte einzukaufen. Denn eine Zündung oder ein Vergaser lassen sich nicht einfach mit der heutigen, modernen Elektronik einstellen. Da müssen schon Originalprüfgeräte her, damit sich ein in die Jahre gekommener V8 Motor perfekt einstellen lässt und wieder mit einem seidenweichen Lauf aufwarten kann. Die FM Oldtimer GmbH verfügt seit kurzem über rund zehntausend Ersatzteile für die Ford Oldtimer von 1909 bis 1953, was ziemlich einzigartig ist. Einzigartig ist auch die Vorkriegs-Modell Kompetenz von Mäder. Die Werkstatt verfügt über Geräte und Einrichtungen, wo nicht mehr verfügbare Teile in absoluter Präzision kurzerhand selbst angefertigt werden.

In der heutigen Zeit schwimmt die FM Oldtimer GmbH auf jeden Fall gegen den Strom. Die unermüdliche Arbeit technisches Kulturgut zu erhalten und zu pflegen ist jedoch ein wichtiger Bestandteil für den Fortbestand der mechanischen Vergangenheit und somit der Ursprung unserer modernen Mobilität.