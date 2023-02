Rekordergebnis dank Diversifikation

Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält erneut den Award "Best Recruiter Schweiz". In der diesjährigen Auswertung geht die Bank zum sechsten Mal in Folge als Siegerin in der Branche Banken/Finanzdienstleistung hervor und wird vierte in der Gesamtwertung. Im Rahmen der Studie wurden die grössten 447 Arbeitgeber in der Schweiz und Liechtenstein getestet. Der internationale Career-Verlag untersucht ...

mehr