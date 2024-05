Amgen Switzerland AG

Amgen Switzerland AG gehört zu den Best Workplaces in der Schweiz

Das Biotechnologie-Unternehmen erzielt Bestwerte für vertrauensbasierte Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitendenzufriedenheit

Bild-Infos

Download

Rotkreuz (ots)

Die Amgen Switzerland AG wurde vom Great Place To Work® Institut bei der Preisverleihung im Kaufleuten in Zürich am 16. Mai 2024 als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. Das Unternehmen erreichte den 3. Platz in der Kategorie "kleine Organisationen" (50-99 Mitarbeitende).

Grundlage der Auszeichnung ist die Einschätzung der Mitarbeitenden der Amgen Switzerland AG, die in einer anonymen Umfrage erhoben wurde. Sie zeigte grosses Vertrauen in das Unternehmen und hohe Zufriedenheit: Der Trust Index, der über die fünf Dimensionen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz abgefragt und berechnet wird, liegt für Amgen bei 92 Prozent. Und sogar 97 Prozent der Mitarbeitenden stimmen der zusammenfassenden Aussage zu, dass Amgen ein Great Place To Work® ist. "Wir sind sehr stolz auf dieses tolle Ergebnis und unsere gute Arbeitskultur", sagt Myriam DeLeone, General Manager der Amgen Switzerland AG. "Bei Amgen setzen wir uns dafür ein, dass sich unsere Mitarbeitenden wertgeschätzt und unterstützt fühlen und sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Die Auszeichnung bestätigt, dass wir hierbei auf einem guten Weg sind", führt sie weiter aus.

Die Arbeitskultur bei Amgen ist geprägt durch hohe Flexibilität und eine moderne Arbeitsumgebung. "Wir kombinieren die Vorteile von mobiler und Präsenzarbeit. Im Büro, in dem wir viel Raum für Kollaboration und Kreativität haben, kommen wir dann zusammen, wenn es einen Mehrwert bietet - beispielsweise für Workshops, Brainstorming oder Teamaktivitäten. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl", erklärt Markus Gwerder, Head Human Resources der Amgen Switzerland AG. "Ein grosser Teil der Arbeit kann aber auch problemlos und sinnvoll mobil erledigt werden. Das vereinfacht auch die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, was von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird. Die Auszeichnung als Great Place To Work® bestärkt uns darin, weiterhin eine Arbeitsumgebung zu fördern, in der Innovation und Mitarbeitendenzufriedenheit Hand in Hand gehen."

Das unabhägige Great Place To Work® Institut zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus, die ihren Mitarbeitenden eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten. 159 Unternehmen haben an der diesjährigen Analyse zu den Best Workplaces in der Schweiz teilgenommen, insgesamt 65 wurden in fünf Kategorien ausgezeichnet.

Über Amgen

Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 27'000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In der Schweiz arbeiten wir mit rund 220 Mitarbeitenden - davon 76 in der Schweizer Niederlassung - jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden bei Krebserkrankungen, bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, Osteoporose und Herz-Kreislauferkrankungen sowie bei einigen seltenen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.ch