SRG SSR

Eurovision Song Contest: Malmö übergibt an Basel

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

Gemeinsame Mitteilung des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt und der SRG SSR.

Anlässlich der traditionellen "Semi Final Draw Ceremony" des Eurovision Song Contest fand heute die offizielle ESC-Stabsübergabe von Malmö an Basel statt. Die schwedischen Verantwortlichen überreichten Regierungspräsident Conradin Cramer den eigens für Basel kreierten ESC-Umhang. Anschliessend wurden die teilnehmenden Länder den beiden Halbfinals zugelost. Die Zeremonie konnte weltweit live mitverfolgt werden.

Im Basler Kunstmuseum fand heute, 28. Januar 2025, die offizielle Stabsübergabe des Eurovision Song Contests von Malmö an Basel statt. Rund 140 Gäste, darunter namhafte Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Basel-Stadt, der SRG und der EBU, sowie der schwedische Botschafter Carl Magnus Nesser und ein Dutzend Gäste aus Schweden verfolgten die Zeremonie vor Ort. Die 37 Länderdelegationen, die am Eurovision Song Contest 2025 teilnehmen, wurden bei der Ziehung auf eines der beiden Halbfinals verteilt. Die Halbfinal-Shows finden am 13. und 15. Mai 2025 statt. Das Resultat der Auslosung kann ab sofort unter folgendem Link nachgesehen werden: https://eurovision.tv

Stabsübergabe mit Stil: Malmö überreicht Basel den ESC-Umhang

Im Rahmen der Stabsübergabe überreichte die Präsidentin des Stadtrats von Malmö, Carina Nilsson, einen eigens für Basel kreierten Umhang an den Basler Regierungspräsidenten Conradin Cramer. Der farbenfrohe Mantel wurde ursprünglich vom Malmöer Designer Pampas entworfen und 2024 von Nemo getragen. Nun wurde er überarbeitet und mit Elementen aus original ESC-Werbebannern aus Malmö ergänzt. "Die Begriffe Creativity, Democracy und Re:used Citydress, die auf dem Mantel zu lesen sind, symbolisieren wichtige Werte und Ereignisse, die wir in Malmö und ganz Schweden während des Eurovision Song Contest 2024 erlebten", erklärt Karin Karlsson, die Projektleiterin der letztjährigen Austragung in Malmö. Der Umhang unterstreicht gleichzeitig die Verbindung zwischen den Gastgeberstädten. Mit dieser symbolischen Geste wurden die Ehre und die Verantwortung für die Austragung des Eurovision Song Contest offiziell vom letzten Gastgeberland an Basel übertragen. Regierungspräsident Conradin Cramer freut sich: "Basel nimmt das Geschenk und die damit verbundene Aufgabe mit grossem Engagement und Begeisterung an und freut sich darauf, den ESC 2025 zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen".

Ein Public Value-Projekt: Studierende der Fachhochschule Graubünden produzieren die Show

Ein Novum beim Eurovision Song Contest: Das Konzept der heutigen Show, das Bühnendesign, die Einspieler, Aufzeichnung und Übertragung wurden von vierzehn Studierenden der Fachhochschule Graubünden produziert, unterstützt von Expertinnen und Experten der SRG SSR. Die Sendung wurde auf YouTube und in mindestens acht Ländern gleichzeitig ausgestrahlt, das Signal weiteren 140 Nationen zur Verfügung gestellt.

Die Beteiligung der Fachhochschule Graubünden ist Teil des umfassenden Public Value-Programms, das den Eurovision Song Contest 2025 begleitet. Die Studierenden werden ebenfalls das Signal für die offizielle Eröffnungszeremonie und den dazugehörigen "Turquoise Carpet" am 11. Mai produzieren. Die Studierenden erhalten mit ihren Einsätzen die einmalige Chance, Praxiserfahrung bei einer der weltweit grössten Fernsehproduktionen zu sammeln. Weitere Informationen zum Public-Value-Programm des Eurovision Song Contest 2025 erfahren Sie hier: Eurovision Song Contest 2025: A celebration for all - SRG SSR

Ein fester Bestandteil des ESC-Protokolls

Die "Semi Final Draw Ceremony" ist ein etablierter und wichtiger Teil der offiziellen Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest. Sie hat ihren festen Platz im Ablauf des Wettbewerbs, da sie die Zuteilung der Länder zu den Halbfinals organisiert und damit eine Grundlage für die Planung und Durchführung des Events bildet. Sie bietet den teilnehmenden Ländern und Fans eine erste Gelegenheit, den bevorstehenden Wettbewerb näher kennenzulernen und einen Eindruck von der kommenden Veranstaltung zu gewinnen. Traditionell wird die Zeremonie im Gastgeberland abgehalten und in einem feierlichen Rahmen gestaltet, der nationale Elemente und die kulturelle Identität des Austragungsortes einbindet. Für Fans auf der ganzen Welt ist sie ein mit Spannung erwartetes Highlight.

Bilder der Veranstaltung können ab 13.45 Uhr unter folgendem Link heruntergeladen werden: Semi Final Draw & Handover