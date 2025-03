Isotopia Molecular Imaging

Isotopia gibt die offizielle Markteinführung von Isoprotrace® in Deutschland in Partnerschaft mit DSD Pharma bekannt

Petah Tikva, Israel, 10. März 2025 (ots/PRNewswire)

Isotopia, ein führender Entwickler von innovativen Radiopharmazeutika, hat Isoprotrace® offiziell in Deutschland eingeführt. DSD Pharma, ein vertrauenswürdiger Pharmahändler in Deutschland, wird als exklusiver Partner für den Vertrieb von Isoprotrace® im ganzen Land fungieren und eine effiziente, konsistente Lieferung an Krankenhäuser, Kliniken und Diagnosezentren in ganz Deutschland sicherstellen. Diese Partnerschaft erstreckt sich auch auf den Vertrieb unseres Lutetium (177 Lu)-Chlorids n.c.a., wodurch unser Portfolio an fortschrittlichen Lösungen für die Krebsbildgebung und -behandlung weiter ausgebaut wird.

Isoprotrace® ist ein hochmodernes radiopharmazeutisches Produkt, das zur Bildgebung bei Prostatakrebs eingesetzt wird. Dieses Multidosis-Kit ermöglicht die schnelle und effiziente Zubereitung von Gallium (68Ga) Gozetotid-Lösung zur intravenösen (I.V.) Injektion. Nach der Radiomarkierung mit Gallium (68Ga) Chloridlösung ist Isoprotrace® für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) von Prostata-spezifischen Membran-Antigen (PSMA)-positiven Läsionen bei Männern mit Prostatakrebs in den folgenden klinischen Situationen angezeigt:

Primäres Staging von Patienten mit Hochrisiko-Prostatakrebs vor einer primären kurativen Therapie.

Verdacht auf ein erneutes Auftreten von Prostatakrebs aufgrund erhöhter Serumwerte des prostataspezifischen Antigens (PSA) nach einer primären kurativen Therapie.

Prostatakrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Männern in Deutschland. Jedes Jahr werden über 70.000 neue Fälle diagnostiziert. Eine genaue Bildgebung spielt eine entscheidende Rolle für eine präzise Diagnose und eine effektive Behandlungsplanung.

„Wir freuen uns sehr, mit DSD Pharma zusammenzuarbeiten, um Isoprotrace® auf den deutschen Markt zu bringen", sagte Tzachi Levy, GM der aseptischen Anlage von Isotopia. „Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Isoprotrace®, und wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit die erfolgreiche Einführung und Zugänglichkeit dieses innovativen Produkts für Gesundheitsdienstleister im ganzen Land sicherstellen wird."

Dr. Susanne Dorudi, Geschäftsführerin bei DSD Pharma, fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, Isoprotrace® gemeinsam mit Isotopia in Deutschland einzuführen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, deutschen Medizinern eine bahnbrechende Bildgebungslösung anzubieten. Wir sind begeistert von der potenziellen Wirkung dieses Produkts und freuen uns auf seinen Erfolg auf dem deutschen Markt."

Isoprotrace® wurde bereits in den Niederlanden zugelassen und wird voraussichtlich bald in über 10 EU-Ländern erhältlich sein. Mit einer robusten und zuverlässigen Lieferkette und einer bewährten Compliance-Bilanz setzt sich Isotopia dafür ein, den Zugang der Patienten zu diesem innovativen Produkt zu erweitern und gleichzeitig die diagnostische Genauigkeit und die Behandlungsergebnisse bei Prostatakrebs zu verbessern.

Über Isotopia

Isotopia ist ein führender Innovator in der Entwicklung von Radiopharmazeutika für die molekulare Bildgebung und Therapie. Isotopia konzentriert sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, fortschrittlicher Lösungen und setzt sich für die Verbesserung der Patientenversorgung durch Präzisionsmedizin ein.

Über DSD Pharma

DSD Pharma ist ein etabliertes, in Österreich, Deutschland und der Schweiz tätiges Pharmavertriebsunternehmen, das sich auf den Vertrieb modernster Gesundheitslösungen spezialisiert hat. Mit einem starken Netzwerk und fundiertem Fachwissen in der Pharmaindustrie arbeitet DSD Pharma mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.



