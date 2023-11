St. Pölten University of Applied Sciences

Ernährungsberatung mit Avataren - FH St. Pölten: Internationales Projekt entwickelt digitale Plattform für die diätologische Ausbildung

Ein internationales Team von Diätolog*innen und IT-Expert*innen entwickelt eine digitale Plattform mit virtuellen Avataren für die Beratungspraxis in der Diätologie – das sogenannte E+DIETing_Lab. Studierende können mit den Avataren die Beratung trainieren, bevor sie diese mit echten Patient*innen durchführen. Diätolog*innen der Fachhochschule St. Pölten sind federführend am Projekt beteiligt.

Das „E+DIETing_Lab" ist ein innovatives, multidisziplinäres Projekt, das eine digitale Plattform für das Lehren und Lernen in der Diätologie entwickelt: Als erster Teil einer mehrstufigen Ausbildungsmöglichkeit für angehende Diätolog*innen stehen virtuelle Avatare für die Beratungspraxis zur Verfügung.

„Studierende können dadurch ihr theoretisches Wissen in einem sicheren Umfeld anwenden und schließlich unter fachlicher Aufsicht mit echten Patient*innen arbeiten. Unter Federführung der FH St. Pölten entsteht ein Multiplikatoren-Toolkit. Diese Sammlung von Richtlinien und Empfehlungen dient als Grundlage für den fundierten Einsatz digitaler Tools in der Ausbildung und Praxis von Diätolog*innen", sagt Alexandra Kolm vom Institut für Gesundheitswissenschaften und dem Studiengang Diätologie der FH St. Pölten.

Digitaler Werkzeugkasten für die Diätologie

„Das Projekt trägt einen wichtigen und innovativen Ansatz zum Lehren und Lernen in der Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen im Bereich Ernährung bei", sagt Kolm.

Der Werkzeugkasten soll die Rolle der Diätolog*innen stärken und die Bedeutung ernährungswissenschaftlicher Aspekte für gesundheitspolitische Entscheidungsträger*innen hervorheben. Das Projekt dauert drei Jahre. Die Materialen, die im Rahmen des Projekts entwickelt werden, werden zur Open-Source-Nutzung veröffentlicht.

Das E+DIETing_Lab wird im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ finanziert. Koordiniert wird das Projekt von der Europäischen Atlantischen Universität in Spanien, Partner*innen sind neben der FH St. Pölten die Universität Valladolid in Spanien, die Universität Porto in Portugal, die AP Hogeschool Antwerpen in Belgien und die Jan-Kochanowski-Universität in Polen.

Projekt „E+DIETing_LAB- Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service"

https://research.fhstp.ac.at/projekte/e-dieting_lab-digital-lab-for-education-in-dietetics-combining-experiential-learning-and-community-service

