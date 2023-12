Akos Santé AG

Wie purzeln die Pfunde nach den Feiertagen?

Eine Studie belegt was schon viele Ernährungsexperten vermuteten.

Chrom hilft beim Abnehmen.

Bald ist es wieder soweit und ein neues Jahr beginnt. Zusammen mit dem Countdown des neuen Jahres werden überall auf der Welt gute Vorsätze vorgenommen. Dabei erlebt besonders ein Vorsatz jedes Jahr seine Renaissance und kehr auf die grosse Bühne der Wünsche zurück: Endlich das Wunschgewicht zu erreichen. Auch wenn das Beschliessen dieses Vorsatzes relativ einfach ist, die Umsetzung erweist sich oft als problematisch. Denn Gewichtsverlust passiert nicht einfach durch positives Manifestieren, nein es braucht Durchhaltewille, Disziplin, Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Wir von MIUMLAB wissen jedoch WAS oder besser gesagt, WER bei diesem Vorhaben unterstützen kann.

Falls Sie Ihren Lesern diesen Lifehack nicht vorenthalten wollen, dann lesen Sie weiter…

Wenn man nun seinen Vorsatz umsetzen will, kann auch das Spurenelement Chrom dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Laut der Verordnung betreffend Information über Lebensmittel des EDI (Eidgenössisches Department des Innern) trägt Chrom zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Dass Chrom beim Abnehmen hilft, wurde zudem bei einer Auswertung von 19 verschiedenen Studien, mit mehr als 1‘300 übergewichtigen Teilnehmern, belegt (Studie: Hier zur Studie)

Kurz zusammengefasst, was Chrom alles kann:

Chrom, ein essenzielles Spurenelement, verbessert den Kohlenhydratstoffwechsel, die Wirkung von Insulin auf die Zellen wird optimiert, sodass Kohlenhydrate besser und schneller in den Zellen und der Muskulatur aufgenommen werden. Als Effekt davon wird der Blutzuckerspiegel besser reguliert und schwankt nicht zu stark, was Heisshungerattacken vorbeugt. Zu guter Letzt optimiert Chrom den Fettstoffwechsel und verbessert schädliche Cholesterin-Werte.

Wir raten daher, wer sich und seiner Figur etwas Gutes tun möchte, dem empfehlen wir die Nahrungsergänzungsmittel „Figur“ von MiumLab.

Diese leckeren, zuckerfreien Fruchtgummis haben nebst Chrom auch noch vier wertvolle Pflanzenextrakte, die alle dabei helfen, das Wohlfühlgewicht zu erreichen wie Grünteeblatt, Johannisbrotbaum, Knotentang und Kirscheinstielen.

MiumLab ist eine französische Produktion und stellt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel her. Dabei beinhalten die leckeren Fruchtgummis 100% pflanzliche Formulierungen, die eine optimale Konzentration an streng ausgewählten Pflanzenextrakten und Inhaltsstoffen bietet. Sie sind vegan und zuckerfrei und helfen dabei sich rundum wohl, gesund und schön zu fühlen, egal ob im Bereich der Vitalität, Wohlbefinden, Nutrikosmetik oder Frauengesundheit, dies auch dank ihren perfekt abgestimmten Synergien.

Die Nahrungsergänzungsmittel von MiumLab sind in über 800 Apotheken und Drogerien schweizweit sowie in unserem Online-Store ( Merci Rosalie ) erhältlich. Für Produktmuster, Proben oder weitere Informationen schreiben Sie an hello@akos-sante.com

