Rönesans Holding

UNICEF und die Rönesans-Gruppe unterstützen gemeinsam die von den Erdbeben in der Türkei betroffenen Kinder

Istanbul (ots/PRNewswire)

Nach den verheerenden Erdbeben, die Gaziantep-Kahramanmaraş in der Türkei im Februar 2023 erschütterten, hat sich UNICEF mit der Rönesans-Gruppe zusammengeschlossen, um Kindern, Jugendlichen und Familien, die von der Katastrophe betroffen waren, wichtige Dienste und Unterstützung zu bieten. In Malatya, einer den elf am stärksten von den Erdbeben in der Türkei betroffenen Städte, haben UNICEF und Rönesans gemeinsam Kinder-, Jugend- und Familienzentren (Birlikte) in von Rönesans errichteten provisorischen Wohnräumen, eingerichtet, um Kinder zu schützen und ihre psychische Gesundheit, ihr psychosoziales Wohlbefinden und ihre allgemeine Entwicklung zu gewährleisten.

Die Rönesans Holding, die führende Investmentgesellschaft des Konglomerats mit Sitz in Ankara, Türkei, reagierte rasch auf die Katastrophe und errichtete in zwei türkischen Städten, Malatya und Adıyaman, provisorische Wohnräume. Diese provisorischen Wohnräume, bei deren Planung das Wohlergehen der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere von Frauen und Kindern, im Vordergrund stand, sind inzwischen für die Betroffenen lebenswichtig geworden.

Seit den Erdbeben vom 6. Februar ist UNICEF rund um die Uhr im Einsatz, um den betroffenen Kindern und Familien zu helfen. Die von UNICEF erbrachten Leistungen haben dazu beigetragen, dass mehr als 405.600 Kinder wieder eine schulische oder außerschulische Ausbildung absolvieren konnten und mehr als 862.000 Kinder und Betreuer psychosoziale Unterstützung erhielten. Bis heute haben UNICEF und seine Partner 53 Zentren und Räume zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in dem betroffenen Gebiet eingerichtet.

Während eines gemeinsamen Besuchs vor Ort erklärte Paolo Marchi, UNICEF- Vertreter in der Türkei u.a. : „Die Erdbeben haben das Leben vieler Kinder tiefgreifend beeinflusst und verändert und traumatische körperliche und psychische Folgen hinterlassen. Die Unterstützung der Rönesans Holding ermöglicht es uns, psychosoziale Dienste in sicheren Räumen für Kinder, Jugendliche und ihre Betreuer anzubieten. Solche Partnerschaften verkörpern den Geist der Solidarität und des gemeinsamen Handelns. Mit der Rönesans Holding wollen wir das Leben der betroffenen Kinder und ihrer Familien nachhaltig beeinflussen."

In Malatya richteten UNICEF und Rönesans Zentren für Kinder, Jugendliche und Frauen ein, darunter Kindergärten, eine psychologische Beratungsstelle, Sport- und Musikzentren für junge Menschen, soziale Einrichtungen und Lernräume.

İpek Ilıcak Kayaalp, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Rönesans, die kürzlich in den Unternehmensbeirat von UNICEF Turkiye eingeladen wurde, sagte: „Wir freuen uns, mit UNICEF bei diesem wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten und den vom Erdbeben Betroffenen Menschen unsere Hilfe anbieten zu können. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass in den provisorischen Wohnräumen das Wohlergehen der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft im Vordergrund steht, wobei den Bedürfnissen von Frauen, Kindern und Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Unser Ziel bei Rönesans ist es, nicht nur Soforthilfe zu leisten, sondern auch eine langfristige Wirkung zu erzielen, die weit über die erste Reaktion hinausgeht. Wir haben uns verpflichtet, nach dieser Tragödie, die weitreichende Folgen für die Region und ihre Bevölkerung hat, über Jahre hinweg Hilfe und Unterstützung anzubieten."

Mit dem Ziel, ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit für alle Bewohner zu schaffen, dienen die von Rönesans konstruierten und gestalteten provisorischen Wohnräume bereits mehr als 10.000 Menschen in Malatya und Adıyaman als Übergangswohnraum zur Überbrückung der Kluft zwischen Soforthilfe und nachhaltiger Unterstützung.

In Zusammenarbeit mit vielen anderen Partnern hat Rönesans unmittelbar nach dem Erdbeben auch Schutzzonen eingerichtet und Räume für die Babybetreuung, Spielplätze, spezielle pädagogische Unterstützung für Kinder mit Behinderungen und ein Kinderkino bereitgestellt. Rönesans konzentriert sich nicht nur auf die humanitäre Soforthilfe während der Erdbeben mit einem organisierten Soforthilfesystem, das in Notzeiten schnell und effektiv reagieren kann, sondern wird auch weiterhin mit UNICEF zusammenarbeiten, um die Birlikte Hubs in den provisorischen Wohnräumen zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen, die Naturkatastrophen überlebt haben, lebenswichtige Hilfe zukommen zu lassen.

Informationen zur Rönesans-Gruppe

Die Rönesans Holding, die führende Investmentgesellschaft des Konglomerats mit Hauptsitz in Ankara, ist das 38. größte internationale Bauunternehmen weltweit und das neuntgrößte in Europa mit internationalen Niederlassungen in 30 Ländern in Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und Afrika – einschließlich Ballast Nedam in den Niederlanden und Heitkamp Industrial Solutions in Deutschland. Rönesans ist seit 30 Jahren erfolgreich als Hauptauftragnehmer und Investor in den Bereichen Bau, Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Energie tätig. Rönesans stellt Resilienz und Wachstum durch Innovation in den Mittelpunkt des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung liegt. Das Unternehmen hat Projekte zur Unterstützung von Studenten mit Stipendien, akademische Plattformen und Initiativen entwickelt. Es ist seit 2015 Unterzeichner des UN Global Compact und seit 2016 Unterzeichner der UN Women's Empowerment Principles.

Zusammen mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies und IFC, der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe), hat Rönesans mehr als 7 Milliarden EUR in zukunftsweisende Projekte in der Türkei investiert.

Informationen zu UNICEF

UNICEF arbeitet an einigen der schwierigsten Orte der Welt, um die am meisten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. In mehr als 190 Ländern und Gebieten arbeitet die Organisation für jedes Kind, überall, um eine bessere Welt für alle zu schaffen.

Weitere Informationen zu UNICEF und seine Arbeit finden Sie unter: www.unicef.org

Folgen Sie UNICEF auf Twitter, Facebook, Instagram und Youtube

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2237797/Ronesans_Holding_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2237798/Ronesans_Holding_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2237799/Ronesans_Holding_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2213961/ronesans_holding_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unicef-und-die-ronesans-gruppe-unterstutzen-gemeinsam-die-von-den-erdbeben-in-der-turkei-betroffenen-kinder-301948099.html