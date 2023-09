Rönesans Holding

Rönesans sichert sich einen hervorragenden Platz in der ENR-Liste: Platz 9 der größten internationalen Bauunternehmer Europas und Platz 38 weltweit

Die Rönesans-Gruppe hat ihren Status als führendes Bauunternehmen beibehalten und wurde kürzlich in der ENR-Liste der „World's Top 250 International Contractors" (Die 250 besten internationalen Bauunternehmen der Welt) für das Jahr 2023 als 38. größtes internationales Bauunternehmer weltweit und neuntgrößtes Unternehmen in Europa eingestuft. ENR gilt als das etablierteste internationale Bewertungsinstrument für die Baubranche und hat Rönesans seit 2015 jährlich unter die Top 10 der Bauunternehmer in Europa eingestuft. Auch in diesem Jahr hat sich der Ruf des Unternehmens als weltweit führendes türkisches Bauunternehmen gefestigt.

Die ENR-Liste der „World's Top 250 International Contractors" für das Jahr 2023 wird auf der Grundlage des Umsatzes berechnet, den Bauunternehmen außerhalb des Landes erzielen, in dem sie ihren Hauptsitz haben. Im Jahr 2022 erreichte Rönesans zusammen mit seinen Joint Ventures einen konsolidierten Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar, wobei mehr als 70 % der Einnahmen aus internationalen Projekten stammten. Das Unternehmen ist in Schlüsselsektoren wie Bauwesen, Immobilien, Gesundheit und Energie in über 30 Ländern in Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und Afrika tätig und erzielte im Ausland einen Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, wobei 2 Milliarden US-Dollar aus Europa stammten.

Die Vorstandsvorsitzende von Rönesans, İpek Ilıcak Kayaalp, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, zum 8. Mal in Folge unter den 10 größten internationalen Bauunternehmen Europas gelistet zu sein. Wir werden unseren Fokus auf internationales Wachstum mit der Unterstützung unserer geschätzten internationalen Partner in den kommenden Jahren beibehalten, indem wir uns an weiteren ehrgeizigen Projekten weltweit beteiligen. Wir werden auch zukünftig mit internationalen Finanzinstitutionen und Exportfinanzierungsagenturen zusammenarbeiten, um gemeinsam zahlreiche beeindruckende Projekte zu realisieren, darunter die Bereitstellung von sauberem Wasser und sicheren Infrastrukturlösungen in Entwicklungsländern, wie wir es kürzlich in Sri Lanka getan haben."

Ballast Nedam, ein Tochterunternehmen der Rönesans Holding, führte das Projekt zur sauberen Wasserversorgung in Sri Lanka mit Unterstützung und Finanzierung durch die niederländische Regierung und der niederländischen Exportkreditagentur Atradius durch. Dieses bedeutende Projekt zielt darauf ab, 17.000 Haushalten in sieben Dörfern in der Region Hemmathagama Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen und leistet damit einen umfassenden Beitrag zur sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit von Ballast Nedam und Rönesans. Die Rönesans Holding ist nicht nur eine treibende Kraft für das Wachstum der türkischen Industrie, sondern auch bestrebt, zielgerichtete Kampagnen durchzuführen und in den Entwicklungsländern positive Auswirkungen zu erzielen.

Die seit 30 Jahren schnell wachsende Rönesans Holding, welche als Investitionseinheit des Konglomerats fungiert, verfügt über ein beeindruckendes Projektportfolio und ist sowohl als Hauptauftragnehmer als auch als Investor in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Bau, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Zu den wichtigsten Projekten gehören das Lakhta Center, das höchste Gebäude Europas, der Gotthard-Basistunnel - längster und tiefster Eisenbahntunnel der Welt in den Schweizer Alpen, der Gaasperdammertunnel, der längste Landtunnel in den Niederlanden, das Başakşehir Çam und Sakura Hospital in der Türkei, das größte seismisch isolierte Gebäude der Welt, und das Projekt Gas-to-Gasoline Plant (GTG) in Turkmenistan, das weltweit erste und einzige seiner Art.

Unter der Leitung des Präsidenten Erman Ilıcak und der Vorstandsvorsitzenden İpek Ilıcak Kayaalp hat Rönesans auch seine Investitionen in erneuerbare Energien für die Türkei erheblich gesteigert, nachdem im letzten Monat eine 50 %ige Partnerschaft mit Total Energies für Rönesans Enerji geschlossen wurde, mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren in insgesamt 2 GW installierte Kapazität zu investieren. Die Vereinbarung ist die jüngste in der langen Geschichte erfolgreicher strategischer Partnerschaften des Unternehmens mit Partnern und Anteilseignern aus der ganzen Welt, darunter die Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Meridiam, ein in Paris ansässiger Infrastrukturfonds, das japanische Handelshaus Sojitz Corporation, die International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe, die Anteilseigner von Rönesans ist, und Samsung C&T, um nur einige zu nennen.

Rönesans gehört zu den Top 10 der internationalen Bauunternehmen in Europa und zu den Top 40 weltweit und wird das Wachstum in den Schlüsselsektoren in der Türkei und weltweit weiter vorantreiben.

Informationen zur Rönesans-Gruppe

Die Rönesans Holding mit Hauptsitz in Ankara ist das 38. größte internationale Bauunternehmen weltweit und das neuntgrößte in Europa mit internationalen Niederlassungen in 30 Ländern in Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und Afrika – einschließlich Ballast Nedam in den Niederlanden und Heitkamp Industrial Solutions in Deutschland. Rönesans ist seit 30 Jahren erfolgreich als Hauptauftragnehmer und Investor in den Bereichen Bau, Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Energie tätig. Rönesans stellt Resilienz und Wachstum durch Innovation in den Mittelpunkt des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung liegt. Das Unternehmen hat Projekte zur Unterstützung von Studenten mit Stipendien, akademischen Plattformen und Initiativen entwickelt. Es ist seit 2015 Unterzeichner des UN Global Compact und seit 2016 Unterzeichner der UN Women's Empowerment Principles.

Zusammen mit seinen Partnern GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies und IFC, der Weltbankgruppe (Minderheitsaktionär der Gruppe), hat Rönesans mehr als 7 Milliarden Euro in zukunftsweisende Projekte in der Türkei investiert.

