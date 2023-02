UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Grenchen für weitere vier Jahre als «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert

Bild-Infos

Download

Gestern Abend wurde die Stadt Grenchen bereits zum zweiten Mal von UNICEF Schweiz Lichtenstein als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet. Damit bekennt sich die Stadt Grenchen auch während der nächsten vier Jahr ein klares Zeichen für Kinder und Jugendliche zu setzen.

Die gestrige Verleihung fand im Rahmen des ersten Kinderfilm Festivals von Grenchen im Kino Rex statt. Stadtpräsident François Scheidegger nahm dabei die Urkunde voller Stolz von Werner Augsburger, Delegierter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein, entgegen. Mona Meienberg, Teamleiterin und Verantwortliche für die Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» bei UNICEF Schweiz und Lichtenstein lobte das Engagement der Stadt Grenchen für Kinder und Jugendliche und richtete sich dabei direkt an eben diese: «Heute bin ich hier, weil sich die Stadt Grenchen bereits vor über sechs Jahren entschieden hat, ein klares Zeichen für euch Kinder und Jugendliche zu setzen. Grenchen möchte euren Stimmen mehr Gewicht geben und eure Partizipation stärken. Ihr dürft mitreden und mitmachen und eure Stadt somit mitgestalten. Nutzt diese Möglichkeit, denn nicht alle Kinder und Jugendliche haben diese Möglichkeit.». Mona Meienberg würdigt auch das Engagement des Kantons Solothurn: «Ich möchte die Gelegenheit nutzten um mich auch bei ihnen, Frau Regierungsrätin Susanne Schaffner, herzlich für Ihr Engagement zugunsten von Kindern und Jugendlichen zu bedanken. Die Partnerschaft mit dem Kanton ist nicht nur für Kinder, Jugendliche und Familien von grosser Wichtigkeit, sondern auch für UNICEF Schweiz und Liechtenstein sehr gewinnbringend.»

Am 27. Mai 2018 wurde Grenchen zum ersten Mal als «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert. Mit der Umsetzung vom Aktionsplan I hat Grenchen bewiesen, dass die Umsetzung der Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene ein wichtiger Aspekt der Stadtentwicklung ist. So wurde den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel öffentlicher Raum für diverse Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt. Dabei wurde bei Spielplätzen, Freiflächen und Parks an alle Altersgruppen gedacht. Das Kinder Filmfestival Grenchen, welches dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet, steht dabei exemplarisch für das neu geschaffene Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Aber nicht nur in Bezug auf die Freizeitgestaltung, sondern auch in Bezug auf die Partizipation wird den Kindern und Jugendlichen in Grenchen mehr Gehör geschenkt. So werden Mitwirkungsmöglichkeiten sowohl auf politischer Ebene als auch im Schulbereich laufend ausgebaut und die Kinder- und Jugenddelegierte wie auch die Jugendkommission vertreten die Interessen der Jugendlichen stellvertretend gegenüber der Stadtverwaltung.

Unter dem Motto «Null Plan aber 2540 Ideen?» verabschiedete die Stadt Grenchen 2022 einen neuen Aktionsplan. Der Name geht auf die Partizipationsworkshops mit Jugendlichen zurück, wobei die Wünsche und Bedürfnisse von Jugendlichen systematisch erhoben wurden. Der neue Aktionsplan umfasst folgende sieben Ziele:

Stärkung und Vernetzung der Akteurinnen und Akteure im Bereich der Frühen Förderun

Ausbau des Jugendraums als wichtiger Treffpunkt für Jugendliche

Waldkindergarten als Angebot für jüngere Kinder

Erarbeitung eines Spielplatz- und Unterhaltkonzept als nachhaltige Planungsgrundlage städtischer Spielplätze

Aufwertung und kinderfreundlichere Gestaltung der BMX- / Pumptrackanlage

Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen durch einen jährlichen Jugendpolittag

Schaffung einer Street Workout-Anlage

Der Kanton Solothurn unterstütz teilnehmende Gemeinden im Rahmen der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» seit 2021 finanziell. Nebst der Stadt Grenchen tragen mit Laupersdorf und Boningen noch zwei weitere Solothurner Gemeinden das Prozesslabel.

Inforationen über die Unicef Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde»: www.kinderfreundlichegemeinde.ch

Kontakt für Medien

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Jürg Keim

Medienstelle

Tel.: 044 317 22 41

E-Mail: media@unicef.ch

Über UNICEF

UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Seit mehr als 75 Jahren setzen wir uns weltweit für das Überleben und Wohlergehen von Kindern ein.