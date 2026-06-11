DUP UNTERNEHMER-Magazin

BIG BANG Nürnberg Management Summit: 56 Manager und Unternehmer senden Weckruf an die Bundesregierung von Kanzler Merz

Teilnehmer fordern Kurswechsel für den Wirtschaftsstandort Deutschland

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Nürnberg (ots)

56 Managerinnen, Manager und Unternehmerinnen und Unternehmer haben beim BIG BANG Nürnberg Management Summit 2026 am Donnerstag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) den "Aufruf von Nürnberg" unterzeichnet. Das Manifest versteht sich als Weckruf an die Regierung Merz und fordert einen Kurswechsel für den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner warnen davor, dass Deutschland seine industrielle Stärke zunehmend verwaltet, statt sie mutig weiterzuentwickeln. Während die USA massiv in Zukunftstechnologien investieren und China neue Tech-Industrien mit hoher Geschwindigkeit aufbaut, verliere sich Deutschland zu oft in Bürokratie, Zuständigkeiten, Genehmigungsschleifen und einer Kultur des Misstrauens.

Der "Aufruf von Nürnberg" fordert jetzt mehr Tempo, mehr Technologieoffenheit, weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen und eine neue Kultur des Machens. Künstliche Intelligenz wird dabei als zentraler Wettbewerbsfaktor beschrieben. Angesichts von Fachkräftemangel, demografischem Wandel und globalem Technologiewettbewerb müsse Deutschland KI konsequent nutzen, Forschung schneller in Wertschöpfung übersetzen und Unternehmertum wieder stärker fördern.

Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder sagte in Nürnberg: "Wir müssen wieder ein Land sein, in dem sich Leistung lohnt, Innovation entsteht und Unternehmen investieren - weil die Rahmenbedingungen stimmen."

Siemens-CEO Dr. Roland Busch erklärte: "Wenn wir mit Tempo, Mut und Willen gemeinsam handeln, wenn wir unsere Stärken zusammenbringen - die Menschen, die Unternehmen und die Politik -, dann kann Deutschland wieder führend werden."

Initiatoren des "Aufrufs von Nürnberg" sind die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Evi Hartmann von der FAU und Verleger Jens de Buhr, Gründer des BIG BANG KI FESTIVALS sowie Herausgeber von DUP UNTERNEHMER.

Das Leitmotiv des Summits lautet: "Mutig in die Zukunft - Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa: Zurück nach vorn. Werte leben. Wandel gestalten." Veranstalter ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Medienpartner ist DUP UNTERNEHMER, die Medienplattform für Künstliche Intelligenz, Technologie, Politik und Nachhaltigkeit.