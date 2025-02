CONET Technologies Holding GmbH

Daniela Bünger ist CFO des IT-Beratungshauses CONET

Mit der Neubesetzung von Daniela Bünger als Chief Financial Officer (CFO) der CONET Technologies Holding GmbH setzen die Bonner IT-Berater die konsequente Unternehmensentwicklung der CONET-Gruppe fort. Als CFO unterstützt Daniela Bünger im Finanzmanagement der IT-Dienstleistungsgruppe die strategischen Ziele eines überdurchschnittlichen Wachstums, der Fokussierung auf ein zukunftsorientiertes Leistungsportfolio sowie den Ausbau bestehender Zielbranchen und das Erschließen neuer Kundensegmente.

Daniela Bünger hat die CFO-Position mit Wirkung zum 1. Februar 2025 angetreten und kennt die Herausforderungen ebenso wie die Chancen der IT-Branche aus einer Reihe kaufmännischer Führungspositionen: Zuletzt war sie Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der Software AG, davor war sie zunächst bei Accenture als Managementberaterin und später bei Atos in mehreren Positionen als CFO / Senior Vice President Finance im In- und Ausland tätig. Die in Düsseldorf lebende Finanzmanagementexpertin hat International Business Studies an der Brunel University in London studiert und verfügt über Qualifikationen des Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) und den internationalen Hochschulen HEC und INSEAD. Außerdem ist sie Präsidentin von ZONTA Düsseldorf, einem Service Club mit dem Ziel der Frauen- und Mädchenförderung.

"Mit dieser Neubesetzung der CFO-Rolle sind wir optimal für die kommende Phase unserer Unternehmensentwicklung aufgestellt. Ich freue mich sehr, Daniela Bünger im Führungsteam der CONET-Unternehmensgruppe willkommen zu heißen", sagt CONET-CEO Martin Wibbe. "Gemeinsam setzen wir unsere engagierte Arbeit mit unserem ambitionierten Strategieprogramm HORIZON28 fort. Mit unseren hervorragend qualifizierten IT-Spezialisten und marktführenden Leistungsangeboten werden wir viel im Unternehmen und im IT-Beratungssektor bewegen!"

Daniela Bünger blickt mit großer Vorfreude auf ihre neue Aufgabe bei CONET: "Meine ersten Eindrücke haben mich vollkommen überzeugt - sowohl hinsichtlich der begeisternden Unternehmenskultur, mit der ich empfangen wurde, als auch mit Blick auf das wirtschaftliche Potenzial, über das wir verfügen. CONET wird in den kommenden Jahren den IT-Consulting-Markt in der DACH-Region herausfordern. Ich bin bereit, meine Erfahrungen dabei zum vollen Nutzen der erfolgreichen Weiterentwicklung der gesamten Gruppe einzubringen, die CONET-Gruppe als Top-Arbeitgeber für weibliche IT-Fach- und Führungskräfte zu stärken und den eingeschlagenen Wachstumskurs aktiv weiter mitzugestalten."

Über CONET

"Erfolg. Unsere Leidenschaft." CONET ist der Digitalisierungspartner mit Fokus auf die sechs Leistungsfelder Consulting, Customer Experience (CX), Data Intelligence, Managed Services, SAP und Software Development. Schwerpunkte bilden die nachhaltige und flächendeckende Nutzung Künstlicher Intelligenz mit CONET_AI, die sichere, souveräne und skalierbare CONET Cloud, die mehrfach ausgezeichnete Prozessberatung und SAP-basierte Softwarelösungen in Public Sector und Industrie sowie individuelle und agile Softwareentwicklung über den gesamten Lebenszyklus. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitenden gehört CONET zu den führenden IT-Beratungshäusern in Deutschland. Namhafte Unternehmen und Organisationen aus den Branchen Automotive, Finance & Insurance und Manufacturing sowie dem öffentlichen Sektor vertrauen seit 1987 den Fachleuten der mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe. Mit der Unternehmenszentrale in Bonn unterhält CONET 21 Standorte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in Kroatien und Spanien.

