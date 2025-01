Power International Holdings; QNB Group; Citi

Power International Holding (PIH) schließt eine wegweisende Transaktion zur Finanzierung des Erwerbs von 100 % von Mobile Telecom - Service LLP (MTS) von Kazakhtelecom JSC ab

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

Power International Holding (PIH), ein weltweit anerkanntes Konglomerat mit Sitz in Katar, hat die Übernahme einer 100%igen Beteiligung an Mobile Telecom-Service LLP (MTS) von Kazakhtelecom JSC offiziell abgeschlossen.

Diese Übernahme folgt auf die am 14. Februar 2024 in Doha unterzeichnete erste Vereinbarung zwischen PIH, Kazakhtelecom und dem Staatsfonds Samruk-Kazyna sowie auf die Unterzeichnung des endgültigen Kauf- und Verkaufsvertrags am 4. Juni 2024.

MTS, bekannt für seine renommierten Marken Altel und Tele2, ist der führende Anbieter ultraschneller 5G-Konnektivität im Land. MTS wurde 2004 gegründet, beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und betreibt über 140 Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Telekommunikations- und Digitaldiensten und ist damit ein Eckpfeiler der kasachischen Telekommunikationslandschaft.

Diese Finanzierung wurde von Citi und QNB als Koordinatoren, Konsortialführer und beauftragte Hauptarrangeure geleitet, mit Halyk Bank JSC als beauftragter Hauptarrangeur. Die ICBC Standard Bank Plc, die Bank of Bahrain und Kuwait B.S.C sowie die Commercial Bank International PJSC waren als Arrangeure tätig.

Herr Ramez AlKhayyat, Vorstandsvorsitzender von Power International Holding, kommentierte: „Die Telekommunikationsgruppe von Power International Holding ist ein wichtiger Bestandteil des strategischen Wachstums des Unternehmens. Durch diese Übernahme wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Telekommunikations- und Technologiesektors leisten, indem wir innovative Lösungen anbieten, die das digitale Erlebnis in Kasachstan verbessern und die digitale Transformation des Landes vorantreiben."

Er fügte hinzu: „Der Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Schritt für uns und zeugt von dem starken Vertrauen, das renommierte Finanzinstitute in uns setzen. Mit dieser Übernahme sind wir in der Lage, unsere Expansionsstrategie im Telekommunikations- und Digitalsektor in mehreren Ländern der Welt weiter zu stärken."

Die QNB Group, das größte Finanzinstitut im Nahen Osten und in Afrika, das bei der bahnbrechenden Transaktion federführend war, spielte eine entscheidende Rolle bei der Führung des Konglomerats auf dem Weg zum Abschluss des Geschäfts. Herr Abdulla Mubarak Al-Khalifa, Vorstandsvorsitzender der QNB Group, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Übernahme von Mobile Telecom-Service LLP durch Power International Holding gespielt zu haben. Diese strategische Finanzierung unterstreicht nicht nur das Engagement von QNB bei der Unterstützung von Schlüsselinvestitionen im Telekommunikationssektor, sondern zeigt auch, dass wir uns für die Förderung von Wachstum und Innovation einsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Übernahme die Vernetzung verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben wird, was unserer Vision entspricht, Unternehmen zu stärken.".

„Wir freuen uns, dass wir diese wegweisende Akquisitionsfinanzierung für PIH in Zusammenarbeit mit QNB leiten durften. Die Transaktion zeigt die beispiellosen Fähigkeiten von Citi in Schwellenländern mit einer Präsenz vor Ort in Katar und Kasachstan, unsere Branchenexpertise mit Telekommunikationskunden weltweit und unsere Expertise in der Strukturierung von Krediten und Akquisitionsfinanzierungen, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen." erklärte Ebru Pakcan, Leiterin des Clusters und Bankwesens für den Nahen Osten und Afrika bei Citi.

Die Übernahme leitet die Expansion von Power International Holding in Kasachstan ein und setzt den aktiven Plan des Unternehmens zur Diversifizierung seiner Investitionsströme um.

Bei dieser Gelegenheit äußerte sich Herr Eyad Abdulrahim, Finanz- und Investitionsvorstand der PIH Group, wie folgt:

„Diese Übernahme ist im Rahmen unserer Expansion in den schnell wachsenden Telekommunikationssektor Kasachstans ein bedeutender Meilenstein für Power International Holding. Der Deal umfasste die Navigation durch komplexe regulatorische und finanzielle Landschaften, was eine umfassende Zusammenarbeit und Koordination mit globalen Partnern erforderte. Die Sicherung der Finanzierung durch ein internationales Konsortium führender Finanzinstitute war ein wichtiger Teil des Prozesses und spiegelt das starke Vertrauen in das langfristige Potenzial unserer Übernahme wider. Wir wollen diese Investition nutzen, um die Infrastruktur zu verbessern, einschließlich der Einführung der 5G-Technologie, um die Servicequalität zu verbessern und fortschrittliche Kommunikationslösungen bereitzustellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Bevölkerung Kasachstans gerecht werden."

George Barakat, Finanzvorstand der PIH Group, kommentierte: „Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer fremdfinanzierten Übernahme bekannt zu geben, die einen bedeutenden Fortschritt in unseren strategischen Wachstumsinitiativen darstellt. Die starke Nachfrage und Unterstützung sowohl von regionalen als auch internationalen Banken, die zu einer Überzeichnung der Finanzierung führte, unterstreicht das Vertrauen des Marktes in unsere strategische Vision. Die positive Resonanz aus dem Bankensektor stärkt unsere Finanzkraft und das Vertrauen in die Fähigkeit der Gruppe, komplexe Transaktionen durchzuführen."

