Simon Ehammer ist Schweizer Procter & Gamble Botschafter der Kampagne „Höchstleistung. Jeden Tag.“

Schlieren, März 2024 – Der Schweizer Leichtathlet Simon Ehammer, aktueller Hallenweltmeister im Siebenkampf 2024, ist Botschafter von Procter & Gamble (P&G) für die Olympischen Spiele Paris 2024. Im Rahmen der Kampagne „Höchstleistung. Jeden Tag.“ begibt sich der Schweizer Zehnkämpfer gemeinsam mit P&G auf die „Road to Paris 2024“. P&G begleitet Simon Ehammer bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und ist dabei, wenn es darauf ankommt, Höchstleistung zu bringen: mit dem alles entscheidenden Wettkampf im olympischen Zehnkampf am 2. und 3. August 2024 in Paris! Anlässlich der grössten nationalen Kampagne seit Beginn der Partnerschaft wird es für Schweizer Konsument:innen attraktive Preise wie Tickets für die Olympischen Spiele Paris 2024 oder ein Meet & Greet mit Simon Ehammer zu gewinnen geben.

P&G ist seit 2010 weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und hat bereits die Verlängerung der Partnerschaft bis zu den Olympischen Spielen Los Angeles 2028 verkündet. Die Partnerschaft umfasst auch die globale Zusammenarbeit mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) zu den Paralympischen Spielen. Im Rahmen des Engagements hatte P&G in den vergangenen zehn Jahren das Privileg, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen zahlreiche Spitzenathlet:innen zu begleiten, sie zu fördern, mit ihnen zu feiern und die vielen Menschen zu würdigen, die sie auf ihrem Weg ebenso unterstützten. Seitdem P&G weltweiter Partner des IOC ist, stand das Unternehmen mit seinen Marken – darunter Always®, Ariel®, Gillette®, Gillette Venus® und Head & Shoulders® – bereits an der Seite von mehr als 400 Athletinnen und Athleten.

Inspirierendes Vorbild für Zielstrebigkeit, Leistungswille und Ausdauer

Ralf Gehlen, Country Manager Schweiz bei P&G: „P&G und Simon Ehammer verbindet der unbedingte Wille, immer wieder Spitzenleistungen unter Beweis zu stellen. Als Leichtathlet gibt Simon alles, um Höchstleistung zu vollbringen. Wir sind sehr stolz, unseren Schweizer Hoffnungsträger in seiner Vorbereitung auf die Olympischen Spiele Paris 2024 zu unterstützen. „Simon ist für unsere Teams bei P&G ein inspirierendes Vorbild dafür, wie Zielstrebigkeit, Leistungswille und Ausdauer zu Spitzenleistungen führen.“

Simon Ehammer ist nicht nur aktueller Hallenweltmeister im Siebenkampf und Schweizer Rekordhalter im Zehnkampf, sondern erbringt auch im Weitsprung jeweils Höchstleistungen. An der WM 2022 in Eugene (USA) sprang Ehammer 8,16 Meter weit und gewann damit die Bronzemedaille. Nicht etwa im Zehnkampf, sondern bei den Spezialisten. Noch nie in der Geschichte des Zehnkampfs ist ein Athlet im Weitsprung weiter gesprungen als Ehammer. Dennoch schlägt sein Herz für die Vielfalt im Zehnkampf: „Mich ganz auf den Weitsprung zu konzentrieren, kommt für mich derzeit nicht infrage. Zu sehr bin ich im Herzen Mehrkämpfer. Ich liebe die Wettkampf-Atmosphäre und mag auch die spezielle Aura des Zehnkampfs. „Dieser gilt seit jeher als Königsdisziplin der Leichtathletik.”

Höchstleistungen sind kein Zufall, sondern das Resultat jahrelanger Vorbereitung

Seit seinen sportlichen Anfängen als Primarschüler beim TV Teufen hat sich der sympathische Appenzeller mit viel Disziplin schrittweise zur Weltklasse hochgearbeitet. Als Schweizermeister, Diamond-League-Sieger und Medaillengewinner an Welt- und Europameisterschaften, weiss er ganz genau, was es braucht, um auf den Punkt Höchstleistung zu bringen – körperlich wie mental. Denn Höchstleistungen sind kein Zufall. Sie sind das Resultat jahrelanger Vorbereitung. Simon Ehammers Schlüssel zum Erfolg sind Disziplin und Fokus, harte Arbeit, mentale Stärke und Leidenschaft. So lautet sein Motto wenig überraschend: “Hard Work Will Never Let You Down.” „Meine mentale Ausgeglichenheit und meine Zielstrebigkeit sind meine Stärke”, so Ehammer. „Entscheidend aber ist meine Bereitschaft, hart an mir zu arbeiten, ans Limit zu gehen und den Spass an der Sache nie zu verlieren. In dieser Kombination sind das für mich die besten Voraussetzungen, um Höchstleistungen zu bringen”, so der 23-jährige Appenzeller. Selbst unter grösstmöglichem Druck – wie bei seinem Sensationssprung in Eugene 2022 – gibt Simon Ehammer nicht auf, sondern schöpft Kraft aus dem Wissen, was er zu leisten imstande ist, wenn es darauf ankommt. Mit dieser Intention hat er sich nicht nur auf dem Wettkampfplatz immer wieder durchgesetzt, sondern hat sich auch in den Herzen seiner Fans einen besonderen Platz erobert.

Starkes Duo: Simon Ehammer und P&G teilen Werte und Philosophie

Ein besonderes Anliegen ist es Simon Ehammer, die Werte, die er selbst schon früh verinnerlicht hat, weiterzutragen. Mit P&G hat Simon Ehammer nun einen starken Partner an seiner Seite, der mit seiner Philosophie und seinen Produkten nach denselben Zielen strebt: sich stetig zu verbessern und dazu beizutragen, den nachkommenden Generationen eine gute Zukunft zu ermöglichen. Die Teams hinter den Marken von P&G haben den Anspruch, die Messlatte jeden Tag ein Stück höher zu legen. Dazu braucht es Teamgeist, Ehrgeiz und die Bereitschaft, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen. Konsument:innen in aller Welt vertrauen darauf, dass unsere P&G Marken von höchster Qualität, überragender Leistung und grossem Wert für den täglichen Bedarf in den Bereichen Reinigung, Gesundheit und Hygiene sind. Dafür zeigen unsere Mitarbeiter:innen jeden Tag Höchstleistungen.

Kristina Bulle, CMO Procter & Gamble DACH, Vice President Brand Building: „Dem olympischen Gedanken folgend, möchten wir herausragende Leistungen unter Beweis stellen und positive gesellschaftliche Veränderungen fördern. Das gilt für Gleichstellung und Inklusion sowie für ökologische Nachhaltigkeit ebenso wie für ein respektvolles Miteinander. Dazu unterstützen wir gezielt Athletinnen und Athleten wie Simon Ehammer, die gemeinsame Grundwerte teilen und gemeinsam mit uns im Spitzensport deutliche Zeichen für eine bessere Welt setzen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Simon und wünschen ihm für die anstehenden Wettbewerbe viel Erfolg”.

Grösste Schweizer Kampagne seit Beginn der Partnerschaft zwischen P&G und dem IOC

Procter & Gamble wird die grösste nationale Kampagne in der Schweiz seit Beginn der Partnerschaft zwischen P&G und dem IOC mit einem umfassenden Gewinnspiel unterstützen. Durch den Kauf von teilnehmenden Procter & Gamble Marken können Konsument:innen unter anderem Tickets für die Olympischen Spiele Paris 2024 sowie für ein Meet & Greet mit Simon Ehammer gewinnen. Unterstützt wird die Kampagne durch zahlreiche Detail- und Onlinehändler in der ganzen Schweiz. Details dazu werden ab dem 1. April veröffentlicht.

Über die Kampagne „Höchstleistung. Jeden Tag.“ Für die Olympischen Spiele Paris 2024 haben sich Zehnkämpfer Simon Ehammer und Procter & Gamble im Rahmen der Kampagne „Höchstleistung. Jeden Tag.“ zusammengetan, um zu zeigen, wie man jeden Tag das Bestmögliche aus sich herausholt. Während Simon Ehammer im Wettkampf um Medaillen kämpft, arbeitet P&G jeden Tag daran, seine Produkte für seine Kund:innen zu verbessern. Für mehr Komfort, Wohlgefühl, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Olympischen Spiele nehmen uns Simon Ehammer und P&G über ihre Kanäle mit auf ihre ganz persönliche „Road to Paris 2024“.

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.