MM / Neues Geschäftsleitungsmitglied für den Bereich «Energy Solutions»: Philipp Inderbitzin

Medienmitteilung | St.Gallen 11. Mai 2023

Neues Geschäftsleitungsmitglied für den

Bereich «Energy Solutions»: Philipp Inderbitzin

Der Verwaltungsrat hat Philipp Inderbitzin zum neuen Geschäftsleitungsmitglied der SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) ernannt. Er hat seine Funktion per 1. Mai 2023 angetreten und ist für den Geschäftsbereich «Energy Solutions», bisher bezeichnet als Energielösungen, verantwortlich. Der Geschäftsbereich wird in den Themen Energie und Klima (CO2) mit ergänzenden und umfassenden Dienstleistungen mit hohem Kundenfokus ausgebaut.

Philipp Inderbitzin wurde vom Verwaltungsrat per 1. Mai 2023 als neues Geschäftsleitungsmitglied, mit Verantwortung für den Geschäftsbereich «Energy Solutions», ernannt. «Energy Solutions» ist die neue Bezeichnung des Geschäftsbereichs Energielösungen, welcher zuvor Adriano Tramèr, zusammen mit dem Geschäftsbereich Produktion, verantwortete.

Bisher deckte der Geschäftsbereich Energielösungen Prosumer-Einzel- und -Gesamtlösungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und E-Mobilität. Mit «Energy Solutions» wird das Angebot mit ergänzenden und umfassenden Dienstleistungen weiter ausgebaut. Ziel dabei ist, die Kundinnen und Kunden ganzheitlich im Feld der Dekarbonisierung über die gesamte Energiewertschöpfungskette hinweg begleiten zu können. Mit diesem Hintergrund gründete die SAK im Herbst 2022 zusammen mit der Heizplan AG die Tochterunternehmung SAK Heizplan Solar AG (SH Solar). Über seine Besetzung zeigt sich Philipp Inderbitzin erfreut und er hat ein klares Ziel. «Mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien wollen wir effiziente und nachhaltige Gesamtlösungen für ein gesundes Klima zugunsten der Energiewende vorantreiben.»

Philipp Inderbitzin wuchs im Kanton Schwyz auf und studierte an der ETH Zürich und dem MIT Boston. Er erwarb einen MBA in Glasgow und bildete sich auch als Coach weiter. Heute wohnt er mit seiner Familie in Zollikon. Als ehemaliger Militärkommandant schätzt er Teamarbeit und Leistungsbereitschaft. Nach einem Start in der Halbleiterindustrie gründete er Unternehmen in Consulting, Photovoltaik und Gebäudeautomation. Seine Leidenschaft besteht darin, den Status Quo zu hinterfragen, Neues zu entwickeln und Bestehendes zu verbessern.

