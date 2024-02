bop Communications

«Fashion Taxi»: Die Umstyling-Show mit Christa Rigozzi geht in die nächste Runde

Ab 03. März in SAT.1 Schweiz

Zürich, 27. Februar 2024 - Ab dem 03. März wird es wieder stylish bei SAT.1 Schweiz: In der zweiten Staffel der Umstyling-Show «Fashion Taxi»verhelfen Christa Rigozzi und ein professionelles Styling-Team fünf ganz unterschiedlichen Kandidat:innen zu einem neuen Look.

Die Hilfe von Christa Rigozzi und ihrem Styling-Team ist gefragt: Ob drastischer Gewichtsverlust oder generelle Unsicherheit in Styling-Fragen – die fünf « Fashion Taxi»-Kandidat:innen brauchen Unterstützung in modischen Fragen und wollen frischen Wind in ihren Look bringen.

Da kommt das Team um Christa Rigozzi wie gerufen: Christa Rigozzi holt die Kandidat:innen im Fashiontaxi ab und versucht unterwegs in einem persönlichen Gespräch schon mal herauszufinden, wo das Mode-Problem liegt. Styling-Coach Ana Haldimann kümmert sich um ein passendes Outfit, während sich ein Hair-Stylist vom ghel Coiffeur Team den Haaren annimmt und eine Make-Up-Artistin sich um den passenden Look kümmert. Alle haben ein gemeinsames Ziel: Ein frisches Äusseres, das zu den Kandidat:innen passt und ihnen neues Selbstvertrauen gibt.

Am meisten überrascht sind die Kandidat:innen

Das Besondere am Umstyling: Die Kandidat:innen selbst wissen bis zum Schluss nicht, wie sie aussehen. Der Wow-Effekt beim Enthüllen des neuen Looks vor dem Spiegel lässt nicht lange auf sich warten.

Neben Styling-Tipps gibt es in der Sendung auch berührende Geschichten aus dem Leben der Kandidat:innen:

Die 36-jährige Saskia hat durch eine Magen-Bypass-Operation mehr als 70 Kilogramm abgenommen. Nun möchte sie ihrem neuen Körpergefühl mit dem passenden Look Ausdruck verleihen.

Der 22-jährige Marco aus Graubünden wurde in der Schule gemobbt – davon hat er sich mittlerweile erfolgreich befreit. Als Aktivist gegen Mobbing setzt er sich für Menschen ein, denen Ähnliches widerfahren ist. Sein neu gewonnenes Selbstbewusstsein möchte er nun auch in einem passenden Look sichtbar machen.

Die 45-jährige Bianca hat einige Schicksalsschläge erlitten und sich deshalb lange Zeit nicht mehr so richtig um sich selbst gekümmert. Das möchte die Bernerin jetzt ändern und einen richtigen Wow-Effekt vor dem Spiegel erleben.

«Es geht um die Emotionen der Protagonistinnen»

«Fashion Taxi» gibt Einblick in das Leben und Schicksal von ganz unterschiedlichen Personen und bietet darüber hinaus Mode-Tipps und Styling-Inspiration für alle, die zu Hause zusehen. Moderatorin Christa Rigozzi fasst den Reiz der Sendung zusammen: «Es geht um die Erfüllung von Wünschen. Es ist schön zu sehen, dass wir den Menschen helfen können, indem wir ihnen zuhören und ihrer Persönlichkeit mit einem neuen Styling Ausdruck verleihen.», meint die Tessinerin.

«Fashion Taxi» wird von Toyota, Ochsner Shoes und Parship gesponsert. Die Sendung wird ab dem 03. März jeweils sonntags um19.55 in SAT.1 Schweiz gezeigt. Ausserdem werden die Inhalte der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG schon bald auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar sein.

