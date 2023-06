Start der ARTE Summer Tour 2023

ARTE G.E.I.E.

Strasbourg (ots)

Den ganzen Sommer über tourt ARTE quer durch Deutschland und Frankreich. Dabei sucht der Sender die Begegnung mit seinem Publikum und schafft neue Erlebnisse rund um das ARTE-Programm mit seinem bunten Bus und bei den Karaoke-Abenden.

Auf der diesjährigen Tour lädt der ARTE-Bus mit einem ARTE Concert-Quiz und einer Fotobox zu entdeckungsreichen Momenten rund um das vielfältige Programmangebot ein. In Deutschland macht der ARTE-Bus aktuell auf der re:publica in Berlin Station und wird dann auf dem Splash!, Hurricane Festival, Nature One, M'era Luna Festival, Summer Breeze Open Air sowie dem Kölner gamescom city festival haltmachen.

Außerdem mit auf Tour: das ARTE-Karaoke. Unter dem Motto "Ab ans Mikro!" führt Bianca Hauda, Journalistin und Moderatorin u.a. der ARTE-Sendung Twist, durch die Karaoke-Abende und lädt zum gemeinsamen Mitsingen und Mitträllern ein. Das Spektrum reicht von internationalem und deutschsprachigem Pop & Rock über Ikonen der 80er hin zu einigen großen Opernarien, die ARTE Concert im Lauf der letzten Jahre aufgezeichnet hat. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das erste ARTE-Karaoke findet in diesem Jahr pünktlich zum Sommeranfangauf der Fête de la Musique in Leipzig statt und wird dann beim Kölner gamescom city festival Station machen. Die Karaoke-Playlist wird ab 21. Juni auf arte.tv/concert online verfügbar sein.

Die "ARTE Summer Tour" ist dank der jahrelangen Kooperationen mit den großen Festival- und Kulturpartnern in Deutschland und Frankreich möglich.

Die "ARTE Summer Tour" in Deutschland im Überblick:

5. bis 7. Juni: Der ARTE-Bus auf der re:publica in Berlin

in Berlin 16. bis 18. Juni: Der ARTE-Bus auf dem Hurricane Festival

21. Juni: Das ARTE-Karaoke auf dem Leipziger Burgplatz , 20.00-20.45 Uhr im Rahmen der Fête de la Musique

, 20.00-20.45 Uhr im Rahmen der 29. Juni bis 1. Juli: Der ARTE-Bus auf dem Splash! Festival

4. bis 6. August: Der ARTE-Bus auf dem Nature One Festival

12. und 13. Juli: Der ARTE-Bus auf dem M'era Luna Festival

16. bis 19. August: Der ARTE-Bus auf dem Summer Breeze Open Air

26. und 27. August: Das ARTE-Karaoke und der ARTE-Bus auf dem Kölner gamescom city festival

Für alle, die das Festivalfeeling nicht live vor Ort erleben können, stellt ARTE Concert auch diesen Sommer Highlights der europäischen Festivalszene, darunter das Hellfest, Elbjazz, Hurricane Festival, Nature One, Young Euro Classic, Splash!, das Festival d'Aix-en-Provence oder die Salzburger Festspiele online zur Verfügung.

>> zum Festivalsommer auf ARTE Concert

Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tv