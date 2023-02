LIDL Schweiz

Der Schwingerkönig 2019 bleibt

Christian Stucki und Lidl Schweiz verlängern Partnerschaft

Weinfelden (ots)

Der Berner Schwingerkönig Christian "Chrigu" Stucki gab Anfang des Jahres seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Bereits seit 12 Jahren unterstützt Lidl Schweiz den "Bösen" in seiner erfolgreichen Karriere. Umso erfreulicher ist es: Der König bleibt! Lidl Schweiz und Christian Stucki verlängern ihre Partnerschaft über seine sportliche Karriere hinaus.

Pünktlich zu seinem 38. Geburtstag verkündete Christian Stucki seinen Rücktritt vom Schwingsport per Ende Saison. Mit dem Seeländer kehrt einer der grössten Schwinger aller Zeiten dem Sägemehl den Rücken. Seinen grössten Erfolg feierte Stucki mit dem "Schwinger-Grand-Slam": Er triumphierte sowohl beim Kilchberger-Schwinget 2008, beim Unspunnen-Schwinget 2017 und als krönender Abschluss beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug. Dies gelang bisher nur dem ehemaligen Schwinger Jörg Abderhalden. Christian Stucki zählt 133 Kränze zu seinem Palmarès. 2019 honorierte man seine unglaubliche Karriere mit der Auszeichnung "Schweizer Sportler des Jahres". Nun bestreitet der "Böse" seine 23. aktive, aber auch letzte Saison - eine Ära geht zu Ende.

Am 10. Januar verkündet Chrigu auf den sozialen Medien: "Die kommende Saison wird meine letzte sein - es ist Zeit, neue Wege zu gehen."

Lidl Schweiz und Christian Stucki verbindet eine 12-jährige Partnerschaft. Stucki steht wie fast kein anderer für bodenständige und solide Schweizer Werte und passt somit bestens zur Philosophie von Lidl Schweiz. Umso erfreulicher ist es, dass die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit dem sympathischen und nahbaren Seeländer über seinen Rücktritt hinaus verlängert wird. Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz: "Die Zwilchhosen werden zwar beiseitegelegt, die Lidl-Kappe aber nicht. Man kann auf zahlreiche coole gemeinsame Projekte gespannt sein und wird auf jeden Fall weiterhin noch einiges von Chrigu sehen. Vielleicht nicht mehr als König im Sägemehl, dafür aber als König bei Lidl!"

Lidl Schweiz unterstützt so viele Schwingfeste wie noch nie

Lidl Schweiz unterstützt den Schweizer Schwingsport schon seit Jahren. Vor 12 Jahren hat Lidl Schweiz begonnen, Christian Stucki zu sponsoren. Seit März 2021 unterstützt Lidl Schweiz Samuel Giger als Hauptsponsor. Als in der Schweiz verankerter Lebensmittelhändler legt Lidl Schweiz grössten Wert auf lokale Traditionen und Sportarten. Schwingen ist von der Schweiz nicht wegzudenken. Diesen weltweit einzigartigen Sport will Lidl Schweiz fördern. So engagiert sich der Detailhändler 2023 bei so vielen Schwingfesten wie noch nie zuvor in der obersten Sponsorenstufe: Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest (als Hauptsponsor), Bern-Jurassisches Schwingfest (als Hauptsponsor), Thurgauer Kantonal Schwingfest (als Königspartner), Seeländisches Schwingfest (als Hauptsponsor), Bernisch-Kantonales Schwingfest (als Hauptsponsor) und Appenzeller Kantonal Schwingfest (als Goldpartner).