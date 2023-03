Exyte

Rekordjahr: Exyte steigert Umsatz um 52 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro

Stuttgart, Deutschland, 28. März 2023 (ots/PRNewswire)

Rekordumsatz: Umsatz 7,4 Milliarden €, ein Plus von 52%

Signifikante Verbesserung: Bereinigtes EBIT wächst um 58% auf 416 Millionen €; bereinigtes EBITDA steigt um 56% auf 460 Millionen €

Globales Team: Zahl der Mitarbeitenden erhöht sich auf fast 9.000

Erfolg in allen Geschäftssegmenten: Auftragseingang liegt bei 7,6 Milliarden €, Auftragsbestand bei 6,8 Milliarden €

Positive Prognose: Mit Wachstumsstrategie „Pathway to Ten" und Zukunftsagenda „Next Level" soll Umsatzniveau von 10 Milliarden € im Jahr 2027 erreicht werden

Für die Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, war 2022 erneut ein Rekordjahr.

Im vergangenen Jahr erzielte Exyte einen Rekordumsatz von 7,4 Milliarden € (2021: 4,9 Milliarden €). Das entspricht einer Steigerung von 52% gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg beruht auf starkem Wachstum in allen Geschäftssegmenten. Der Auftragseingang belief sich auf 7,6 Milliarden €. Der Auftragsbestand liegt bei 6,8 Milliarden €. Mit einem bereinigten EBITDA von 460 Millionen € (2021: 294 Millionen €) und einem bereinigten EBIT von 416 Millionen € (2021: 263 Millionen €) konnte Exyte seine Profitabilität weiter verbessern. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 6,2% (2021: 6,0%). Die bereinigte EBIT-Marge betrug 5,6% (2021: 5,4%). Beide Werte sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,2%-Punkte gestiegen.

„Das Jahr 2022 war ein außergewöhnliches und sehr erfolgreiches Jahr für Exyte. Wir haben erneut Rekordergebnisse erzielt. Die Geschäftsentwicklung hat unsere Erwartungen übertroffen. In Anbetracht der anhaltend angespannten makroökonomischen Lage ist dies eine herausragende Leistung, auf die wir stolz sind. Entscheidend für unseren Erfolg sind unsere engagierten Mitarbeitenden, die unsere Kunden rund um den Globus mit ihrem kontinuierlichen Einsatz, großer Leidenschaft und Know-how unterstützen", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte.

„Im Jahr 2022 haben wir unsere ehrgeizigen Prognosen für die wichtigen Kennzahlen Umsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigtes EBIT übererfüllt. Unsere globalen Geschäftsbereiche Advanced Technology Facilities, Biopharma & Life Sciences sowie Data Centers sind global in Wachstumsmärkten gut positioniert. Diese Branchen werden mittel- und langfristig weiter investieren. Unser Ziel bleibt es, den Gesamtumsatz bis 2027 auf rund 10 Milliarden € zu steigern", betont Peter Schönhofer, CFO von Exyte.

Geschäftsjahr 2023: Weitere Steigerung von Umsatz und Gewinn geplant

„Zwischen 2018 und 2022 haben wir unseren Umsatz verdoppelt. Für das Jahr 2023 plant Exyte eine Umsatzsteigerung auf knapp 8,0 Milliarden €. Unsere führende Marktposition und unser hoher Auftragsbestand von 6,8 Milliarden € ermöglichen es uns, das hohe Umsatzniveau im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter zu steigern", erklärt Büchele. Die Auftragseingänge werden im laufenden Jahr voraussichtlich das hohe Niveau des Vorjahres erreichen. Der Gewinn soll 2023 entsprechend der Umsatzentwicklung weiter steigen.

„2023 werden wir unsere Wachstumsstrategie ‚Pathway to Ten' konsequent weiterverfolgen und unsere im vergangenen Jahr initiierte Zukunftsagenda ‚Next Level' vorantreiben", so Büchele weiter. Mit der strategischen Ausrichtung auf Branchen, die von Megatrends getrieben werden, und seiner kundenorientierten Strategie ist Exyte bestens aufgestellt, um auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Schönhofer fügt hinzu: „Wir erwarten, dass sich die Weltwirtschaft weiter erholt. Dennoch gehen wir davon aus, dass Finanzpolitik und geopolitische Spannungen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch im Jahr 2023 negativ beeinflussen werden."

Geschäftsentwicklung 2022 – Umsatzsteigerung in allen Segmenten

Das Geschäftssegment Advanced Technology Facilities erzielte 2022 einen Anteil von rund 87% am Gesamtumsatz der Gruppe. Dies ist auf den Umsatzanstieg um 51% auf 6,4 Milliarden € zurückzuführen (2021: 4,2 Milliarden €). Die anhaltend positive Entwicklung der Investitionen in der Halbleiterindustrie sowie die steigende Nachfrage nach Rein- und Trockenräumen für Batteriezellenfertigungen wirkten sich positiv auf den Auftragseingang im Jahr 2022 aus. Dieser belief sich auf 6,5 Milliarden €. Exyte erwartet eine konstante Wachstumsrate in der Halbleiter- und Batteriezellenfertigung. Die Nachfrage nach Chips und Batteriezellen steigt kontinuierlich an. Folglich werden Unternehmen in diesen Branchen weiterhin Milliarden in neue Produktionsanlagen investieren; auch getrieben durch staatliche Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen wie u.a. den European Chips Act, den U.S. CHIPS and Science Act sowie den Inflation Reduction Act. In Thüringen hat Exyte für einen der größten Batteriehersteller der Welt die erste deutsche Gigafab für die Fertigung von Batteriezellen gebaut.

Der Umsatz von Biopharma & Life Sciences stieg im Jahr 2022 auf 610 Millionen € – ein Anstieg um 71% gegenüber dem Vorjahr (2021: 357 Millionen €). Der Auftragseingang erhöhte sich um 18% auf 581 Millionen € (2021: 492 Millionen €). Das Segment, das 2022 8% des Gesamtumsatzes von Exyte ausmachte, profitierte vor allem von Großinvestitionen globaler Pharmaunternehmen, insbesondere in Asien und Europa. 2022 begann Exyte beispielsweise mit dem Bau eines mRNA-Kompetenzzentrums für ein deutsches Chemieunternehmen in Halle. In Cork, Irland, eröffnete Exyte ein neues Life Sciences Büro. Exyte rechnet aufgrund des schnell wachsenden irischen Pharmasektors mit wesentlichen Geschäfts-chancen. Es wird erwartet, dass führende Unternehmen der Branche in den kommenden Jahren Milliarden investieren werden, da Irland der weltweit drittgrößte Nettoexporteur von Arzneimitteln ist.

Der Umsatz des Bereichs Data Centers lag bei 288 Millionen €, ein Plus von 59% (2021: 180 Millionen €), während der Auftragseingang um mehr als 36% auf 415 Millionen € stieg (2021: 305 Millionen €). Im Jahr 2022 wurde die Entwicklung dieser Geschäftseinheit vor allem durch Projekte in Europa und Südostasien vorangetrieben. Das Geschäft von Exyte im Bereich Data Centers konzentriert sich auf den Bau energieeffizienter Rechenzentren für Cloud-, High-Performance-Computing- und Co-Location-Dienstleister. Zu den wichtigsten Kunden gehören große Technologieunternehmen, die weltweit in großem Umfang in leistungsstarke Cloud-Rechenzentren investieren. Das Rechenzentren-Geschäft von Exyte umfasst auch Co-Location-Service-Provider, die zusätzliche Kapazitäten zur Skalierung für Cloud-Service-Provider anbieten.

Technology & Services besteht aus Einheiten, die Reinraumtechnik, Installationsdienstleistungen und unternehmenskritische Technologien für Subsysteme sowie Off-Site-Manufacturing anbieten. Nach der Übernahme der Critical Process Systems Group im Jahr 2021 konnte Technology & Services seinen Umsatz im Jahr 2022 mit 775 Millionen € (2021: 427 Millionen €) fast verdoppeln. Der Umsatz entspricht etwa 10%[1] des Gesamtumsatzes von Exyte. Der Auftragseingang erreichte 1,1 Milliarden € (2021: 563 Millionen €). Im Jahr 2022 wurde der Bereich Technology & Services durch die Übernahme von Airgard Inc. gestärkt, einem US-amerikanischen Spezialisten für Abgasreinigungstechnologie. Die Nasswäscher von Airgard werden weltweit von wichtigen Unternehmen der Halbleiterindustrie eingesetzt. Mit der Akquisition stärkt Exyte seine Position als Anbieter von technischen Lösungen für das Abgasmanagement. Dieser Bereich wird im Zusammenhang mit Anforderungen an Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) immer wichtiger.

Geschäftsentwicklung 2022 - starkes Umsatzwachstum in APAC, starkes Wachstum des Auftragseingangs in AMER

Im Jahr 2022 stieg der Umsatz in der Region APAC im Vergleich zum Vorjahr um 145% auf 4,2 Milliarden € (2021: 1,7 Milliarden €), während der Auftragseingang 4,1 Milliarden € erreichte (2021: 4,5 Milliarden €).

Auf die Region EMEA entfielen 2022 mit 2,1 Milliarden € (2021: 2,4 Milliarden €) rund 28% des Gesamtumsatzes. Der Auftragseingang belief sich auf 1,8 Milliarden € (2021: 2,8 Milliarden €).

In AMER stieg der Auftragseingang um 153% auf 961 Millionen € (2021: 380 Millionen €). Der Umsatz stieg um 32% und betrug 560 Millionen € (2021: 423 Millionen €).

Personalentwicklung im Jahr 2022 - weiterhin Bedarf an technischen Experten

Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte Exyte weltweit rund 9.000 Mitarbeitende. Die globale Belegschaft wuchs um 20%. Dieses Wachstum wird sich auch im Jahr 2023 fortsetzen, wobei Exyte vor allem Ingenieure, Bauleiter und Projektmanager rekrutiert. Um dies zu unterstützen, hat Exyte 2022 eine neue Arbeitgebermarke eingeführt, welche die globale Talentakquise unterstützen soll. Die Recruitingmaßnahmen unterstützen das Ziel von Exyte, im Jahr 2027 weltweit 15.000 Mitarbeitende zu beschäftigen. Exyte wird dann mehr als doppelt so viele Mitarbeitende beschäftigen wie noch im Jahr 2021. In verschiedenen Regionen wurde Exyte als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. In Deutschland wurde das Unternehmen im Rahmen eines Audits und einer Bewertung durch das Top Employer Institute zum „Top Employer 2023" ernannt. In China erhielt Exyte das dritte Jahr in Folge den „Pioneer Employer Award".

„Pathway to Ten" und „Next Level" Zukunftsagenda für beschleunigtes profitables Wachstum

Das Jahr 2022 markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase in der Geschichte von Exyte. Exyte startete seine ehrgeizige Wachstumsstrategie „Pathway to Ten" und initiierte eine Zukunftsagenda, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen. „Next Level" bündelt Projekte und Initiativen in verschiedenen Bereichen, die im vergangenen Jahr mit Nachdruck vorangetrieben wurden. Neben strategischen Akquisitionen hat Exyte seine globale Präsenz 2022 weiter ausgebaut und gleichzeitig daran gearbeitet, ein globales Unternehmen zu werden. Die weltweite Harmonisierung und Standardisierung von Prozessen, Strukturen und Systemen war ebenso ein Schwerpunkt. Ziel ist es nicht nur, die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens zu fördern, sondern auch die Effizienz zu steigern, die Projektabwicklung zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

[1] Technology & Services ist ein Berichtssegment innerhalb des Umsatzausweises nach Regionen.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen auf einen Blick

2022 2021 Veränderung 2022 vs. 2021* Auftragseingang €7,6 Mrd. €8,1 Mrd. -7 % Umsatz €7,4 Mrd. €4,9 Mrd. +52 % Bereinigtes EBITDA €460 Mio. €294 Mio. +56 % Bereinigte EBITDA-Marge 6,2 % 6,0 % +0,2 PP Bereinigtes EBIT €416 Mio. €263 Mio. +58 % Bereinigte EBIT-Marge 5,6 % 5,4 % +0,2 PP

* Die Angaben zur prozentualen Veränderung basieren auf den Werten in Millionen

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen 2022 finden Sie auf der Website.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das globale Team von Exyte schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.

