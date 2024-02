SwissFinTechLadies

Bitcoin und die Bedeutung von Umrechnungspunkten

Bitcoin und die Bedeutung von Umrechnungspunkten

Bitcoin und die Bedeutung von Umrechnungspunkten

Bitcoin hat vor Kurzem die 50k-Grenze durchbrochen, zumindest in US-Dollar, und die Community feiert. Bitcoin bedeutet für viele verschiedene Menschen viele verschiedene Dinge. Er ermöglicht mobiles Sparen, zensurresistente globale Zahlungen und unveränderliche Datenspeicherung. Bitcoin ist mehr als nur ein Preis auf einem Diagramm; es ist ein Open-Source-Netzwerk mit Millionen von Nutzern, Tausenden von Entwicklern, Hunderten von Unternehmen und mehreren Ökosystemen, die darauf aufbauen.

Die folgenden 5 Indikatoren sind wichtig, um den Erfolg von Bitcoin zu messen:

Marktkapitalisierung und Liquidität (gestern besprochen)

Anzahl der Konversionspunkte

Technische Sicherheit und Dezentralisierung

Qualität der Nutzererfahrung

Rechtliche Akzeptanz und globale Anerkennung

Gestern haben wir uns mit der Marktgröße und der Liquidität befasst. Als Bitcoin noch ein Handelsvolumen von Tausenden von Dollar pro Tag hatte, konnte niemand eine Million Dollar investieren, auch nicht über Wochen verteilt, ohne den Preis drastisch zu verändern. Der Markt war noch nicht groß und liquide genug für sie.

Und als Bitcoin ein tägliches Handelsvolumen von mehreren Millionen Dollar hatte, konnte niemand eine Milliarde Dollar hineinstecken, auch nicht über Wochen hinweg. Ich höre oft das Argument: "Wer wird Bitcoin kaufen, wenn er über 100 Dollar steht?

Wer würde also Bitcoin kaufen, wenn er über 100.000 oder 200.000 Dollar pro Coin liegt?

Unternehmen, die ihn nicht wirklich kaufen können, solange er nicht so hoch ist, sind es. Und bei 100.000 $ pro Bitcoin ist jeder Sat nur noch einen Zehntel Cent wert.

Schauen wir uns heute die Anzahl der Umrechnungspunkte an.

Anzahl der Umwandlungspunkte und warum sie als Indikator für den Erfolg von Bitcoin dienen

Bitcoin hat im Laufe seines 15-jährigen Lebenszyklus eine Reihe von Veränderungen durchgemacht. Das Lustige daran ist, dass fast alle davon von Satoshi Nakamoto, Hal Finney und vielen anderen in den Jahren 2009 und 2010 im ursprünglichen Bitcoin-Talkforum diskutiert wurden. Aber seitdem hat der Markt immer wieder andere Anwendungsfälle des Netzwerks hervorgehoben.

Ein großes Thema, das im Bitcoin-Ökosystem immer wieder auftaucht, ist die Frage, ob Bitcoin eine Zahlungsmethode oder eine Sparmethode ist. Die Antwort lautet: beides. In Nakamotos ursprünglichem Whitepaper ging es um elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld, obwohl er in seinen frühen Beiträgen auch über die Geldentwertung durch die Zentralbanken sprach und darüber, dass Bitcoin aufgrund seines festen Angebots dagegen resistent ist (d.h. als Sparmittel nützlich ist). Geld erfüllt schließlich mehrere Funktionen. Da Bitcoin hauptsächlich als Netzwerk mit geringem Durchsatz konzipiert ist (was die Dezentralisierung maximiert), dient es in erster Linie als Abrechnungsnetzwerk. Die eigentlichen täglichen Transaktionen in Kaffeegröße müssen auf höheren Ebenen des Netzwerks durchgeführt werden.

Die Fähigkeit von Bitcoin, von jedem Internetnutzer an jeden anderen Internetnutzer auf der Welt gesendet zu werden, ist ein wesentlicher Teil dessen, was ihn nützlich macht. Wenn die Leute den Bitcoin nicht halten wollten und stattdessen einfach kurzzeitig von Fiat-Währung in Bitcoin umtauschen würden, um Zahlungen zu leisten, würde das alle möglichen Reibungen, Kosten und externe Zensurpunkte für das Netzwerk bedeuten. Mit Bitcoin zu bezahlen oder Zahlungen in Bitcoin zu erhalten funktioniert am besten, wenn du Bitcoin auch langfristig halten willst.

Lies auch unser nächstes Kapitel über Bitcoin, in dem es um technische Sicherheit und Dezentralisierung geht, auf Presseportal.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies