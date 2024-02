SwissFinTechLadies

Bitcoin und die fünf Schlüssel zu seinem Erfolg

Bitcoin hat vor kurzem die 50k-Grenze durchbrochen, zumindest in US-Dollar, und die Community feiert. Bitcoin bedeutet viele verschiedene Dinge für viele verschiedene Menschen. Er ermöglicht mobiles Sparen, zensurresistente globale Zahlungen und unveränderliche Datenspeicherung.

Bitcoin ist mehr als nur ein Preis auf einem Diagramm; es ist ein Open-Source-Netzwerk mit Millionen von Nutzern, Tausenden von Entwicklern, Hunderten von Unternehmen und mehreren Ökosystemen, die darauf aufbauen.

Wenn wir in Bitcoin als Vermögenswert investieren, brauchen wir eine Reihe von Kennzahlen, mit denen wir den Fortschritt der Investitionsthese und damit auch den Zustand des Bitcoin-Netzwerks bewerten können.

Ich habe eine Handvoll Kennzahlen, auf die ich persönlich schaue, wenn ich den Zustand des Bitcoin-Netzwerks beurteile. In diesem Artikel gehe ich sie durch und zeige, wie sich das Netzwerk in Bezug auf jede einzelne Kennzahl verhält.

Marktkapitalisierung und Liquidität

Anzahl der Konversionspunkte

Technische Sicherheit und Dezentralisierung

Qualität des Nutzererlebnisses

Rechtliche Akzeptanz und globale Anerkennung

Schauen wir sie uns an.

Marktkapitalisierung und Liquidität

Manche Leute sagen, dass der Preis keine Rolle spielt. "1 BTC = 1 BTC", sagen sie gerne. Nicht der Bitcoin ist unbeständig, sondern die Welt um den Bitcoin herum ist unbeständig.

Und daran ist tatsächlich etwas Wahres dran. Bitcoin hat einen vollständig verdünnten Vorrat von 21 Millionen Bitcoin (technisch gesehen 2,1 Quadrillionen Sats, die kleinste Stückelung von On-Chain-Bitcoin), der in einem vorprogrammierten, abnehmenden Muster erzeugt und verteilt wird, dank einer automatischen Schwierigkeitsanpassung im Durchschnitt alle zehn Minuten Blöcke produziert und seit seiner Gründung mit bemerkenswerter Beständigkeit funktioniert. Ich weiß nicht, wie hoch das Dollar-Angebot im nächsten Jahr sein wird, aber ich weiß, wie hoch das Bitcoin-Angebot sein wird, und kann den genauen Bestand jederzeit direkt überprüfen.

Das Bitcoin-Netzwerk selbst mag als Herzschlag eines Uhrwerks der Ordnung in einer Welt des Chaos dienen, aber der Preis ist nichtsdestotrotz ein Maß für seine Akzeptanz. Bitcoin konkurriert auf dem globalen Geldmarkt mit mehr als 160 verschiedenen Fiat-Währungen, Gold, Silber und verschiedenen anderen Kryptowährungen. Als Wertaufbewahrungsmittel konkurriert er auch mit nicht-monetären Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien oder anderen Dingen, die wir mit unseren begrenzten Ressourcen besitzen können.

In manchen Jahren können Bitcoin-Besitzer vielleicht viel mehr Immobilien, Lebensmittel, Gold, Kupfer, Öl, S&P 500-Aktien, Dollar, Schweizer Franken oder was auch immer kaufen als im Jahr zuvor. Glücklicherweise erreicht der Bitcoin-Preis immer wieder neue Höchst- und Tiefststände, Zyklus für Zyklus. Er ist einer der Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung in der Geschichte. Und ich würde sagen, dass er sich angesichts der aggressiven Straffung der Zentralbankbilanzen und des starken Anstiegs der positiven Realzinsen in den letzten Jahren ziemlich gut gehalten hat.

Und dann ist da noch die Liquidität. Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen an den Börsen? Wie viel Transaktionswert wird auf der Kette verschickt?

Auch hier schneidet Bitcoin sehr gut ab: Das tägliche Handelsvolumen beträgt mehrere Milliarden Dollar im Vergleich zu anderen Währungen und Vermögenswerten und liegt damit auf dem Niveau der Apple-Aktie (AAPL). Und im Gegensatz zu Apple, wo der Großteil des Volumens an der Nasdaq-Börse gehandelt wird, werden Bitcoins an vielen Börsen und Währungen auf der ganzen Welt gehandelt, darunter auch auf einigen Peer-to-Peer-Marktplätzen. Außerdem gibt es an einem Tag ein Transfervolumen von Milliarden von Dollar auf der Kette.

Eine Möglichkeit, über Liquidität nachzudenken, ist, dass Liquidität mehr Liquidität hervorbringt (und das wird dich wahrscheinlich optimistischer machen, wenn du es erkennst). Für Geld ist das ein großer Teil des Netzwerkeffekts.

