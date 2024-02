SwissFinTechLadies

Investorentypen - Welcher Typ bist Du?

Lady Be Happy: Sei im Jetzt. Lady Be Happy hat das Motto „Carpe diem „und liebt den aktuellen Moment. Sie schätzt ihr gegenwärtiges Ich mehr als ihr zukünftiges Ich, deshalb stehen Sparen und Investieren nicht so sehr auf ihrer Agenda, da die Ergebnisse von Investitionen erst in einem Jahrzehnt zu sehen sein werden. Da sie die Vorteile des Investierens nicht erlebt, ist sie dem Geld gegenüber gleichgültig.

Sobald sie jedoch ein Ziel vor Augen hat, ist sie eine Kraft, mit der man rechnen muss. Mit dem Enthusiasmus von Anfängern wird sie wahrscheinlich verschiedene Investitionsansätze ausprobieren, um den besten zu finden. Wenn sie sich auf leicht verdauliche Weise Wissen aneignet, ist sie auf dem richtigen Weg.

Lady „ich weiss nicht“: Lady „ich weiss nicht“ hat ein bisschen Angst vor Geld. Sie denkt viel nach, bevor sie eine Entscheidung trifft.

Die Vorteile sind, dass sie sehr intuitiv ist, und als solche ist sie oft in ihrem Kopf gefangen.Geld bereitet ihr immer Kopfschmerzen, unabhängig davon, wie viel sie hat. Die Angst, Geld zu verlieren, hält sie davon ab, in ihr volles Potenzial zu investieren. Mit viel Training ist sie jedoch in der Lage, ihre Ängste zu überwinden. Jeder Anlegertyp muss die Angst in den Griff bekommen und sie geht diesen Prozess sehr bewusst durch.

Lady Relax: Lady Relax ist offen für Investitionen und hat das Investieren ausprobiert. Ihre entspannte Einstellung hilft ihr, Risiken aufgeschlossener zu betrachten. Der Austausch von Wissen mit anderen Investorinnen bringt sie auf eine schnelle Erfolgsspur. Sie sieht Geld eher als Werkzeug und nicht als etwas, um das sie sich aktiv kümmern muss. Unser Rat an sie lautet also: Bleib hartnäckig und konsequent.

Lady Critical: Lady Critical prüft ständig ihr Entscheidungsverhalten. Hat sie wirklich das Richtige getan? Denke daran, dass Zweifel mehr Träume zerstören, als Misserfolge es jemals tun werden. Sie sieht die Bedeutung, die Geld im täglichen Leben hat, sie sieht es als Quelle vieler Reichtümer, aber es ist nicht leicht zu bekommen und nicht leicht, es zu behalten, also hinterfragt sie ihr Entscheidungsverhalten Tag für Tag. Sie erkennt das wahre Potenzial der Finanzmärkte und die Unabhängigkeit, die sie erreichen könnte, wenn sie den Mut findet, ihre Zweifel zu überwinden.In der Regel kennt sie sich mit dem Finanzjargon sehr gut aus und ist nur einen Schritt davon entfernt, ihr Wissen zu nutzen.

Lady Fail-fast: Lady Fail-fast glaubt, dass es besser ist, schnell zu scheitern, als zu lange in die falsche Richtung zu rennen. Lieber eine Kurskorrektur durch eine neue Entscheidung als ein Was-wäre-wenn. Sie probiert unsere Investitionen mit kleinen Beträgen aus und lernt schnell aus Fehlschlägen. Mehr als jeder andere Anlegertyp wird sie von einer lebendigen Vorstellung davon angetrieben, wie ihr Leben aussehen soll, und ist bereit, Veränderungen vorzunehmen, um ihre Träume zu erfüllen. Für sie ist das Investieren eine Möglichkeit, Geld zu schaffen, um ihren Lebensstil zu finanzieren.

Lady das Leben ist ein Süßwarenladen: Lady das Leben ist ein Süßwarenladen gilt als fortgeschritten in ihrem Finanzwissen und hat kein Problem damit, sich im Finanzjargon zurechtzufinden. Mehr als jeder andere Anlegertyp sieht sie keinen Spaß beim Investieren, wenn es kein Risiko gibt. Für sie ist das Investieren fast schon ein Lebensstil. Es erlaubt ihr, größer und risikoreicher zu spielen und trotzdem ihre Lebensfreuden zu finanzieren. Eine Gelegenheit, Geld zu verdienen, ist immer gleich hinter der nächsten Ecke

Auch für jede der Damen gibt es bekannte , erfolgreiche Investoren Beispiele und für jeden Typ eine passende Investitionsstrategie. Mehr dazu verraten wir Dir in unserem Angel Investment Training.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies