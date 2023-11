Tata Communications

Singapore Airlines arbeitet mit Tata Communications zusammen, um das Kundenerlebnis für seine anspruchsvollen Kunden zu verbessern

Singapur und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Unterzeichnet einen mehrjährigen Vertrag über intelligente und intuitive digitale Lösungen

Tata Communications, ein globaler digitaler Ökosystem-Wegbereiter, und Singapore Airlines Limited (SIA), die nationale Fluglinie von Singapur, gaben eine mehrjährige Vereinbarung bekannt, um die Kommunikations- und Kollaborationstools von Fluggesellschaften zu transformieren, um die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern und das Erlebnis der Benutzerinnen und Benutzer zu verbessern.

SIA und Tata Communications verfügen über eine erfolgreiche, langjährige Verbindung, die über mehrere Jahre gestärkt wurde. Diese neue transformative initiative, die auf der Tata Communications-Plattform GlobalRapide bereitgestellt wird, ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern von SIA, jederzeit und überall weltweit vernetzt und kooperativ zu sein.

„Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige Beziehung mit Singapore Airlines. Als globaler CommTech-Akteur fühlen wir uns geehrt, Partner von Singapore Airlines zu werden, da das Unternehmen stärker wird denn je und danach strebt, neue Maßstäbe für Kundenerlebnisse zu schaffen", sagte Amitabh Sarkar, Vice President und Head of Asia Pacific and Japan — Enterprise, Tata Communications.

Tata Communications arbeitet seit fünf Jahren mit SIA zusammen und neben den oben genannten Lösungen ermöglicht Tata Communications IZOTM SDWAN auch SIA eine intelligente Kundenanrufweiterleitung zu ihren weltweiten Kundenservicezentren, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden auch die Kollaborationsplattformen für Piloten und Kabinenpersonal von SIA durch Tata Communications MOVE angetrieben, was der Crew ein weltweit vernetztes und stets verbundenes Erlebnis bietet. Die globale intelligente Mobilfunkkonnektivität von MOVE ermöglicht einen schnellen und sicheren Austausch kritischer Flug- und Passagierdaten auf Piloten und Crew-Tablets, was zu einer beschleunigten Durchlaufzeit und einer verbesserten Pünktlichkeit und Leistung führt und gleichzeitig erhebliche Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Daten-Roaming-Lösungen erzielt.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht es die digitale Transformation von Unternehmen weltweit mit Kollaborations- und Vernetzungslösungen, Kern- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune 500 Unternehmen zählen zu seinen Kunden und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresabschlüssen von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/Tata_Communications_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/singapore-airlines-arbeitet-mit-tata-communications-zusammen-um-das-kundenerlebnis-fur-seine-anspruchsvollen-kunden-zu-verbessern-301982150.html