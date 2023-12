SwissFinTechLadies

Warum Frauen ein 2. Einkommen aus Kapitalanlagen brauchen

Bild-Infos

Download

Warum Frauen ein 2. Einkommen aus Kapitalanlagen brauchen

Warum Frauen ein 2. Einkommen aus Kapitalanlagen brauchen

Für Männer vollkommen normal, für Frauen noch relatives Neuland ist ein Einkommen aus Kapitalanlagen. Dabei ist es wichtig, dass Frauen die Möglichkeit bekommen, finanziell selbstständig zu sein.

Ein zweites Einkommen ist nicht nur für die Rente wichtig, es ist auch wichtig für den Erwerb von Vermögen.

Frauen können ihre finanzielle Stabilität verbessern und sorgen mit einem 2. Einkommen für mehr Diversifikation. So können persönliche Umstände und wirtschaftliche Unsicherheiten nicht so einen grossen Einfluss haben.

Verschiedene Lebensphasen von Frauen erfordern unterschiedliche Massnahmen

Es ist für die meisten Frauen vollkommen normal, die klassischen Lebensphasen zu durchlaufen. Zuerst kommt die Ausbildung und eine frühe Karriere. Danach gründen sie in der Regel eine Familie, treten im Job ein wenig kürzer und pflegen dann in einer späteren Lebensphase ihre Angehörigen.

Da es also Zeiten gibt, in denen Frauen oft weniger oder kein Einkommen haben, ist es wichtig, dass sie finanziell vorsorgen. Sie können also Ausfälle aus Kapitalanlagen auffangen. Somit können sie sowohl langfristig planen als auch aktuelle und zukünftige Bedürfnisse berücksichtigen.

Es ist wichtig, dass Sie lernen, dass Sie diese Phasen immer wieder Ihren Investments anpassen, damit sie die für Sie passenden Erträge erzielen.

Kluge Entscheidungen für mehr Rendite

Frauen sind dafür bekannt, dass sie intelligenter anlegen. Sie sind zwar oft zurückhaltender, aber wesentlich erfolgreicher in Geldanlagen als Männer. Es ist wichtig, dass Frauen sich vor allen Dingen von Frauen beraten lassen, wenn es um Geld geht. Hier entsteht ein Vertrauensverhältnis, da weibliche Anlageberaterinnen die persönlichen Bedürfnisse von Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen besser verstehen.

Es ist immer besser, das Risiko durch Diversifikation zu mindern. Dabei sollten verschiedene Anlageklassen gewählt werden wie Aktien, Anleihen oder Immobilien. Ein gestreutes Risiko sorgt dafür, dass auch in volatiler Marktphasen ein stabiler Ertrag erzielt werden kann.

Unser Angel Training für Frauen als Stütze

Die Swissfintech Ladies haben aus diesen Gründen auch das Angel Training ins Leben gerufen. Es ist eine Möglichkeit für Frauen, sich ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen. Hier treffen sie andere Frauen in gleichen oder ähnlichen Lebensphasen, die sich unterstützen und helfen können. Gleichzeitig stehen Mentorinnen zur Verfügung, die bereits diese Lebensphasen durchlaufen haben und andere Frauen an ihren Erfahrungen teilhaben lassen.

Im Angel Training erhalten Sie freien Zugang zu einem Zertifikationskurs. Sie lernen, wie Sie immer ein Auge auf Ihr Investment Portfolio haben und besser verhandeln können. Lernen Sie, mit Ihren Finanzen glücklich zu sein und die für Sie passende Investmentstrategie zu finden. Dabei sind Sie nicht alleine, eine Kohorte von Frauen in ähnlichen Lebenssituationen stehen Ihnen zur Seite.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies