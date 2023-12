Colivar Wöchentlicher Marktimpuls

SwissFinTechLadies

Hier lesen Sie den Colivar Weekly Market Pulse, mit freundlicher Genehmigung unseres Gastautors Mahnoosh Mirghaemi.

Genießen Sie unsere wöchentlichen Einblicke in die Märkte, Makroökonomie, Geopolitik und Investitionen

Finanzprognose 2024 als Mosaik aus Zentralbankstrategien und Marktanpassung

Während sich der Vorhang für das Jahr 2023 zu schließen beginnt, bereitet der komplizierte Tanz der Finanzmaestros der Welt - der Federal Reserve, der Bank of England und der Bank of Japan - die Bühne für 2024. Dieser Kommentar verwebt die neuesten wirtschaftlichen Fäden zu einem komplizierten Wandteppich des Marktumfelds.

Federal Reserve: In neuen GewässernZinssenkungserwartungen: Es wird erwartet, dass der Wind des Wandels die Fed zu einer weicheren geldpolitischen Haltung bewegen wird. Die erwartete Verringerung der Zinserhöhungen, die möglicherweise Ende 2024 beginnen wird, markiert eine strategische Wende in der wirtschaftlichen Odyssee.

Auswirkungen auf den Markt: Der Welleneffekt dieser erwarteten Verschiebung deutet auf eine mögliche Verjüngung der Sektoren hin, die dem Sturm im Jahr 2023 standgehalten haben. Wir rechnen zunächst mit einem Anstieg der traditionellen defensiven Sektoren, gefolgt von einem zunehmenden Interesse an Small Caps und Value-Aktien, wenn das Wirtschaftswachstum wieder an Fahrt gewinnt.

Bank von England: Die Festung haltenKommende politische Entscheidung: Die BoE steht am zweiten Jahrestag ihrer Zinserhöhung vor einer wichtigen Entscheidung und damit an einem Scheideweg.

Markt vs. Politischer Ausblick: Im Gegensatz zu den vom Markt geäußerten Gerüchten über Zinssenkungen gehen wir davon aus, dass die BoE die Zinssätze in der Höhe halten wird. Sollte sie einen anderen Kurs einschlagen, würde dies Wellen an den Märkten schlagen und auf eine tiefere wirtschaftliche Unterströmung hindeuten als angenommen.

Bank von Japan: Das östliche VersprechenDie Bewegung des Yen: Ein steigender Yen könnte eine seismische Wende in der langjährigen Negativzinspolitik der BoJ einläuten, eine Behauptung, die von einem Chor von Marktspekulanten unterstützt wird.

Arbeitsmarkt und Inflation: Die ausgleichende WaageWiderstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes: Der amerikanische Arbeitsmarkt, der den wirtschaftlichen Sturmböen standhält, ist weiterhin ein Leuchtturm der Stärke, wie die robuste Schaffung von Arbeitsplätzen und eine sinkende Arbeitslosenquote zeigen.

Inflationsdynamik: Der Inflationskessel scheint sich zu beruhigen, und die Kerninflation nähert sich immer mehr den Vorstellungen der Fed an. Dieser Trend spiegelt sich weltweit in den gedämpften Inflationserwartungen wider, die durch einen Abwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen genährt werden.

Globale Aktien- und Anleihemärkte: Das Pendel schwingtAktiengewinne: Die Aktienmärkte haben neue Höhen erklommen, wobei der S&P 500 Spitzenwerte erreicht hat, die seit Anfang 2022 nicht mehr erreicht wurden.

Erholung der Anleihenmärkte: Die Aussichten für 2024 deuten auf eine Renaissance der Anleihemärkte hin. Die Zinssenkungen könnten die Renditen senken und einen fruchtbaren Boden für die Anleihekurse schaffen.

Energie und Rohstoffe: Eine Geschichte von zwei MärktenÖlmarkt Trends: Die Ölpreise bewegen sich auf dünnem Eis, wobei rückläufige Tendenzen eine mögliche Überschwemmung andeuten.

Einfluss des Benzinpreises: Der Rückgang der Benzinpreise wirft einen langen Schatten auf die Inflationserwartungen und mildert die Besorgnis der Verbraucher.

Dynamik der Kryptowährungen: Der digitale GoldrauschDie Bitcoin-Rallye: Der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin verkörpert den spekulativen Zeitgeist des digitalen Zeitalters, in dem sich Kryptowährungen ihre Nische im finanziellen Ökosystem erobern.

Makro-Perspektiven: Das strategische EnsembleLiquidität und Investitionsmix der Fed: Eine akribische Analyse der RRP-Fazilität der Fed bietet einen Kompass für die Navigation in der Investmentlandschaft.

Goldmarkt: Der Glanz des Goldes könnte ein Zeichen für eine Abweichung oder eine Verstärkung der "Kauf-alles"-Strategie sein, was eine genaue Prüfung erfordert.

Fazit: Der umsichtige Weg nach vorn

Die Prognose für 2024 ist ein Mosaik aus den Manövern der Zentralbanken, der Stärke des Arbeitsmarktes und dem Auf und Ab der Inflation und der Energiepreise. Dieses komplexe Szenario erfordert von den Anlegern eine Mischung aus Wachsamkeit und Flexibilität. An der Schwelle zu einem neuen Jahr wird das Zusammenspiel von Zentralbankpolitik und Marktstimmung die Richtschnur für eine kluge Navigation durch das Anlageumfeld sein.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies