SwissFinTechLadies

360X Art Preis

360X Art Preis

360X ART freut sich, einem glücklichen Gewinner einen exklusiven Preis in Verbindung mit der SFTL - SwissFinTechLadies "Art and Startup Night and Donors" Gala zu bieten: einen aufregenden Kunsttag in Berlin mit Shirin Marquart Arts CEO und Marie-Catherine Vogt Head of Sales.

Der Gewinner wird eine besondere Führung durch eine Privatsammlung zeitgenössischer Kunst genießen, ein Mittagessen mit einem renommierten Sammler, einen Besuch im Atelier eines der besten Künstler Deutschlands und anschließend ein Gallery-Hopping, Shopping und Essen in den begehrtesten Ecken Berlins.

Save the Date: November 25, 2023

Ort: TRUST SQUARE, Paradeplatz, Zürich

Mehr Informationen: https://donors.space/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies