SwissFinTechLadies

Frauen und Finanzen – es geht ums Vertrauen und finanzielle Mündigkeit nicht nur um Financial Literacy

Bild-Infos

Download

Frauen und Finanzen – es geht ums Vertrauen und finanzielle Mündigkeit nicht nur um Financial Literacy

Anna Mara, Swiss Fintech Ladies

Frauen und Finanzen – es geht ums Vertrauen und finanzielle Mündigkeit nicht nur um Financial Literacy

Aber was brauchen Frauen, um sich selbst finanziell zu vertrauen?

Frauen haben oft schon schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren ersten Investitionen, die sie auf Anraten dritter getätigt haben, anstatt selbst zu recherchieren. Oft meinen sie dann, sie lassen es besser ganz. Denn schlechte finanzielle Performance drücken aufs Selbstwertgefühl. Oft lernen Frauen Finanzen auch von ihren Müttern und da geht es hauptsächlich ums Sparen, Frauen haben daher besondere Herausforderungen, wenn es um finanzielles Vertrauen geht. Vertrauen kann ja verschiedene Formen annehmen. Es kann experten-basiert sein (der Bankberater wird es schon wissen) oder kompetenz-basiert. Bei letzterem hat man Vertrauen in seine eigenen Kompetenzen entwickelt. Vertrauen kann auch identitätsbasiert sein und einem „Ich will so sein wie du“ folgen. Daher sind weibliche Role Models so wichtig. Einfach externen Experten zu vertrauen ist jedenfalls noch keine finanzielle Strategie. Frauen müssen so kompetent sein, dass sie die Vorschläge ihres Beraters zumindest herausfordern können, sich nach Alternativen umsehen und sich auch einen Kompetenzcheck ihres Beraters durchführen können.

Wir möchten einmal beleuchten, wie Frauen es schaffen, sich besser zu vertrauen. Erst einmal mit kleinen täglichen Schritten anfangen. Jeden Tag Finanznachrichten lesen, für 5 Minuten, dann ein Musterportfolio aufbauen und sich notieren, wie man aus heutiger Sicht investieren würde. Damit einem solchen Modell Portfolio investiert man noch nicht am Markt aber man kann sich ansehen, wie ein solches Portfolio sich entwickelt hätte. Damit wachsen die Kompetenzen und auch das Vertrauen. Wir empfehlen auch sich einem weiblichen Investment –Club anzuschliessen. Informationen zu solchen Clubs gibt es bei z.b. bei uns. Wir haben auch einen weiblichen Investorinnen Club aufzubieten.

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.ch/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies