Der Diversity Award für Investoren ist geboren

Der Diversity Award für Investoren ist geboren - er ehrt #Mitgründerinnen und Fintechs mit starken weiblichen #Führungskräften

Wir sind stolz und dankbar, dass SmartMoneyMatch und SwissFinTechLadies am Samstag, den 25. November um 18 Uhr auf dem Trustsquare Paradeplatz Startups aus der Schweiz auszeichnen werden, die außergewöhnliche Geschäftsmodelle und Zukunftsfähigkeit bieten. Es gibt bereits einige Fintech-Awards in der Schweiz, warum also noch ein Award?

Warum noch ein Preis?

Frauen sind im Unternehmertum und in der Fintech-Branche als Investorinnen, Mitgestalterinnen und Unternehmerinnen immer noch unterrepräsentiert, deshalb haben wir alle männliche Vorbilder im Kopf, wenn wir an Fintech denken. Aber es gibt schöne, erfolgreiche und sehr gut ausgebildete Frauen, die die Bühne im Bereich Fintech, Blockchain und Web 3 betreten haben.

Weibliche Fintech-Unternehmer sind immer noch selten. Umso wichtiger ist unsere Mission, diejenigen, die in diesem Bereich erfolgreich sind, sichtbar zu machen und die Geschichte von Fintech, Blockchain und Web 3 neu zu schreiben. Die vorgestellten Unternehmen haben unser #VC4Diversity #Pitching durchlaufen, wurden von unserem #VC-Investitionsausschuss für geeignet befunden und von unserer Jury unter die Lupe genommen. Unsere Jurymitglieder findest du hier https://www.smartmoneymatch.com/awards/evaluation-committee.

Mit diesem Preis wollen wir weibliche Vorbilder in Startups sichtbar machen, die es wagen, mit einem profitablen Geschäftsmodell einen wesentlichen Beitrag im Bereich Innovation und Fintech zu leisten, der zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit beitragen kann. Martin Signer von SmartMoneyMatch war einer der Initiatoren dieses Preises. Es ist einfach großartig zu sehen, dass es Investoren gibt, die die Idee der Vielfalt unterstützen und dabei helfen, #Vielfalt und weibliche #Kreation ins Leben zu rufen. Zusammen mit unserer Kunstausstellung, der Keynote und der Kunstauktion freuen wir uns auf einen sehr inspirierenden Abend.

Sichere dir jetzt deinen Platz: https://donors.space/ Ticket-Link https://www.eventbrite.ch/e/art-and-fintech-start-up-night-awards-and-donors-gala-tickets-725922021307

Event-Highlights: Award-Verleihung zur Ehrung von SwissFinTechs mit weiblichen Gründern oder starken Frauen in Führungspositionen.

Keynote von Sarah Schlagenhauf CEO und Gründerin Artdeals AG über das Krypto Vreneli und von Prof.Christian Farioli über Digitales Marketing für Frauen. Fireside-Chats mit Branchenführern, darunter eine spezielle Diskussion über die Schließung der Vermögenslücke bei Frauen.

️ Flying Dinner und Musik

️ Live-Auktion mit Tokenisierung von Kunst auf der Bühne

Save the Date: 25. November 2023

Ort: TrustSquare Infomedia Paradeplatz, Zürich

Exklusives Angebot: Die erste Person, die mit "Ich bin dabei" antwortet, erhält ein kostenloses Ticket! ️

Detailliertes Veranstaltungsprogramm:

18:00 Uhr: Türen öffnen

18:00-18:30 h: Kunstausstellung und Networking bei Apéro Riche

18:30-18:50 h: Preisverleihungszeremonie: Präsentation der siegreichen Start-Ups

18:50-19:10 h: Keynote von Prof. Christian Farioli über digitales Marketing für Frauen und von Sarah Schlagenhauf über das Krypto Vreneli

19:10-19:20 h: Kamingespräch mit dem CEO von AISOT, Stefan Klauser

19:20-19:30 h: Stutz mit Delia - Fireside Chat mit Delia Bohren: Die weibliche Finanzierungslücke schließen

19:30-19:45 h: 360x Tokenisierung von Kunst live auf der Bühne

19:45-20:15 h: Panel moderiert von Finews

20:15 h; Flying Dinner, Musik und Kunstauktion

Mehr Informationen hier: https://donors.space/

️ Reserviere deinen Platz - https://swissfintechladies.com/product/donors-gala-ticket/

Mehr über die Preisverleihung https://www.smartmoneymatch.com/awards

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies