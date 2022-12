CHG-MERIDIAN

Vorstandswechsel: Daniel Welzer wird neuer Vertriebsvorstand bei der CHG-MERIDIAN AG

Weingarten (ots)

Das Vorstandsgremium des international tätigen Technologiemanagers und Finanzdienstleisters CHG-MERIDIAN verändert sich: Zum 01.01.2023 übernimmt Daniel Welzer die Verantwortung für das Ressort Sales und Marketing von Frank Kottmann.

Ab dem 01.01.2023 verantwortet Daniel Welzer als neues Vorstandsmitglied den Posten des Chief Sales Officer (CSO) der CHG-MERIDIAN AG. Er folgt damit auf Frank Kottmann, der bereits Ende des vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch entschieden hat, nach zehn Jahren zum 31.12.2022 aus dem Vorstand auszuscheiden.

"Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frank Kottmann, der in seiner Zeit als Mitglied des Vorstands wichtige Vertriebsthemen entscheidend vorangetrieben und insbesondere den Lösungsverkauf als Herzstück des vertrieblichen Erfolgs etabliert hat. Er hat in dem Kontext viele vertriebsorientierte Funktionen neu installiert, nachhaltig verändert und lösungsorientiert aufgestellt", sagt Jürgen Mossakowski, Aufsichtsratsvorsitzender von CHG-MERIDIAN.

"Mit Daniel Welzer konnten wir eine ebenfalls sehr erfahrene Führungskraft mit internationalem Profil für die Rolle des Chief Sales Officer gewinnen. Er wird unser Vorstandsteam sehr gut ergänzen und damit unsere positive Entwicklung weiter vorantreiben", so Jürgen Mossakowski weiter.

Daniel Welzer ist bereits seit dem 01.10.2021 als Generalbevollmächtigter im Vertrieb für die Unternehmensgruppe aktiv und verantwortete in der Rolle des Sales Director International wichtige Vertriebsbereiche in Europa und Übersee.

Vor seinem Wechsel zur CHG-MERIDIAN AG war Daniel Welzer in einer Vertriebs-Management-Funktion bei der Wüstenrot & Württembergische AG tätig, einem börsennotierten Finanzdienstleistungskonzern. In seiner dortigen Rolle leitete er als Mitglied des Management Board sowie als Geschäftsführer erfolgreich Sales-Bereiche sowie Digitalisierungsinitiativen und Geschäftseinheiten, wie etwa die brandpool GmbH und die Adam Riese GmbH innerhalb des Konzerns. Davor war er in unterschiedlichen internationalen Vertriebs- und Top-Management-Funktionen bei der Bertelsmann Gruppe, u.a. bei der Arvato und Prinovis, sowie im Customer Relationship Management und Analytics bei der Teradata GmbH tätig.

"Seine umfangreichen Erfahrungen in der Steuerung von Vertriebsteams und digitalen Sales-Prozessen werden uns helfen, unser weiteres Wachstum und die Transformation des Unternehmens erfolgreich fortzusetzen", sagt Dr. Mathias Wagner, Vorstandsvorsitzender von CHG-MERIDIAN.

Daniel Welzer komplettiert ab 01.01.2023 den vierköpfigen Vorstand bei CHG-MERIDIAN: Neben dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Mathias Wagner (CEO) sind Ulrich Bergmann als Finanzvorstand (CFO) und Oliver Schorer als Vorstand Produkte & Services (CPO) für das oberste Leitungsgremium der internationalen Unternehmensgruppe aktiv.

